В головах многих покупателей сложился стереотип: продукты в супермаркетах стоят дороже, чем на базаре. И если необходимо организовать семейное застолье, то многие люди отправляются на базар за покупками. Часто они остаются разочарованными: цены поднялись, а качество продуктов порой оставляет желать лучшего. К тому же, в поисках нужного товара приходится тратить много времени, которого и так немного у взрослого работающего человека.
У закупок в сети супермаркетов есть свое преимущество. Не нужно тратить время и подолгу искать нужный товар. Все необходимое находится под рукой. Остается только вопрос с ценами. И тут на помощь может прийти сеть супермаркетов korzinka.uz. В филиалах сети регулярно проводятся акции на различные продукты, благодаря чему можно купить товары по доступным ценам.
Кроме того, в korzinka.uz установлены выгодные цены на говядину. Стоит оно значительно ниже, чем на многих базарах города. К примеру, здесь можно приобрести килограмм грудинки или ребер по 44490 сумов, корейки — за 57490 сумов, шеи — за 59990 сумов. Качеству продукции уделяется особое внимание: говядина свежая, разделывается по турецкой технологии и соответствует стандарту «халяль».
Также в сети korzinka.uz действуют скидки на другие продовольственные товары первой необходимости. Выгодно можно приобрести:
- молоко Nestle 2% по 9590 сумов за 1 л;
- масло сливочное Lactel по 19990 сумов за 200 г;
- подсолнечное масло «Нежинское» по 18990 сумов за 1 л;
- муку Granum высшего сорта по 11990 сумов за 2 кг.
Купив продукты в сети korzinka.uz, покупатели сэкономят деньги и время, а также смогут порадовать своих близких блюдами из свежего мяса хорошего качества.
Скидки на говядину действуют до 15 мая включительно.
Сайт: korzinka.uz
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