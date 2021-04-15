Заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, руководитель партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров в своём Telegram-канале выразил обеспокоенность тем, что дети из узбекских семей, которых родители отдают в школы с русским языком обучения, вырастают, не зная узбекского языка и не осознавая своей национальной идентичности.
Депутат привёл слова президента России Владимира Путина, сказанные 30 марта на заседании совета по межнациональным отношениям: «Сейчас нет готовых рецептов, но совершенно очевидно, что количество детей мигрантов в наших школах должно быть таким, чтобы это позволяло их не формально, а фактически глубоко адаптировать к российской языковой среде. Но не только к языковой — к культурной вообще, чтобы они могли погружаться в систему наших российских ценностей»,.
Алишер Кадиров заявил, что «с точки зрения российских национальных интересов это правильное мнение, достойное уважения. Где бы ты ни жил, приспосабливаешься к этому месту».
«Мы же целых 100 лет не можем обучить русских соотечественников узбекскому языку. Наоборот, стало привычным, что узбеки отдают своих детей получать образование на русском языке. В Ташкенте выросло количество школ, где обучение ведётся не на узбекском языке. К сожалению, более 90% учеников таких школ являются узбеками», — написал вице-спикер.
По его мнению, причиной сложившейся ситуации является пробел в законодательстве. Поэтому в статье 18 новой редакции закона «О государственном языке» определяется, что лица, проживающие в Узбекистане, вправе выбирать язык воспитания и получения образования. В действующей редакции закона говорится, что: лицам, проживающим в Узбекистане, предоставляется право свободного выбора языка обучения.
«Данная норма, по сути, была направлена на обеспечение права соотечественников других национальностей на воспитание и получение образования на родном языке. Но, как оказалось, узбекские семьи с намерением „пусть мой ребёнок хорошо знает русский язык“ с детского сада или с первого класса выбирают для ребёнка абсолютно чужой язык», — заявил глава партии.
«Трагедия не только в этом. Обратите внимание, до 5−6-го класса ребёнок всё своё внимание тратит на осознание (!) русского языка. Естественно, он не может усвоить другие важные предметы потому, что не понимает их на русском языке. К этому времени начинается второй шок: в старших классах практически нет педагогов, способных преподавать точные науки на русском языке. В итоге ребёнок вынужден учить математику и физику на узбекском языке, но он не понимает узбекского языка», — отметил Алишер Кадиров.
«С этими двумя шоками ребёнок „тащит“ русский язык, заканчивает школу с отвращением к таким словам, как национальные ценности, родина, духовность. Вот вам и группа рабочих из узбекской молодёжи. В данной ситуации для большинства из них единственным решением становится чёрная работа в России», — добавил депутат.
По этой причине, по его словам, партия «Миллий тикланиш» предлагает закрепить в законе «О государственном языке» следующую норму: «Для лиц, проживающих в Узбекистане, создаются условия для воспитания и получения образования на родном языке».
«В Конституции обещано, что в Узбекистане создаются условия для развития языков всех наций, проживающих в стране. Это обещание выполняется сполна, они и должно выполняться. Но нельзя допустить, чтобы по причине нашего великодушия новое поколение узбеков состояло из людей, которые не осознают себя, не знают свой родной язык», — отметил вице-спикер.
«Пусть узбекский ребёнок воспитывается с узбекскими ценностями, оттачивает грамотность на узбекском языке, а начиная с 7-го класса учит любой иностранный язык, это необходимо для развития нации», — заявил депутат.
«Пусть соотечественники других национальностей воспитывают и обучают детей на своих родных языках, но наряду с иностранными языками они должны учить и узбекский язык как язык родины», — заключил Алишер Кадиров.
Адхам Гуломов
Это же Ташкентская проблема, в Ташкенте много нации и это столица, кто каком языке говорит это его вол6. Давайте решать другие важные проблемы, в областях где-то газа нет где-то свет. И не надо всё обсуждать и обсуждать. Надо делать в реале.
Алишер Хурсандов
“.. причиной сложившейся ситуации является пробел в законодательстве.“ У одиозного не в 1-й раз Кадырова, как обычно, перепутаны причина и следствие.. Русский учат не потому, что законодательство это поощряет, а потому, что бОльшая часть качества преподавания на узбекском — весьма низкая, как и качество учебников. В том числе — из-за экономической политики депутатов, которую он сам и представляет. Более того, руководит их частью..
Vladimir Lee
Националистические наклонности у данного персонажа. То есть он критикует конституционное право граждан Узбекистана на право выбора языка, на котором гражданин хочет разговаривать???
R. Lewine
Как только идут коррупционные скандалы, сразу выходит этот персонаж и начинает отвлекать внимание вбросами про язык и национальность. Провокатор, как он есть.
Timur Kim
Я то думал у людей нет работы и средств к существованию, а оказывается гастрбайтеры появляются в результате культурного шока в 6 классе. Спасибо этому великому и мудрому человеку.
外人
от Алишера Кадирова я только и слышу постоянно о каких то правках в законе, граждане должны то, граждане должны это, а давайте уважаемый начнем с вас же, — создайте уже наконец в государстве, с избытком!, и я это подчеркиваю!, реально достойные вакансии в разнообразных сферах (что бы их реально всем хватало, а не как сейчас, сродни гонке за призраками), главные критерии у данных вакансий должны быть, заработная плата обязательно, или наравне, или еще лучше, выше, чем например в той же РФ!, и условия труда так же, одновременно!, лучше чем в РФ!, и тогда ооочень многое изменится в стране в лучшую сторону, в том числе и языковый вопрос, или такое решение (на мой взгляд именно, ЭТО, наиболее верное решение в данной ситуации!!) хуже ваших постоянных попыток “затягивания гаек“, с бесконечными правками в законе!, не?!! О_о..
Алим
На мой взгляд, проблема утрирована. Подавляющее большинство детей титульной нации, обучаясь в русских школах, продолжают общаться в семье и на улице на родном языке и не теряют его.
Руслан Гофуров
Данный политик психолог?
Каков уровень его компетентности давать какую-либо оценку и заключения?
Если не ошибаюсь, в прошлом году он приводил неуместный пример связанный с религией, когда он был против организации мероприятий для возвращения соотечественников (не за счет государства)
Эх, как это все надоело…
Таир
Я узбек, и, да! Русский я знаю лучше узбекского. Но мкня волнует другой вопрос. Лично этот человек повлиял как нибудь на увеличение ассортиментности книг переведенных на узб язык? Лялякать все могут, а реально действовать..?!