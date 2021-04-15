Заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, руководитель партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров в своём Telegram-канале выразил обеспокоенность тем, что дети из узбекских семей, которых родители отдают в школы с русским языком обучения, вырастают, не зная узбекского языка и не осознавая своей национальной идентичности.

Депутат привёл слова президента России Владимира Путина, сказанные 30 марта на заседании совета по межнациональным отношениям: «Сейчас нет готовых рецептов, но совершенно очевидно, что количество детей мигрантов в наших школах должно быть таким, чтобы это позволяло их не формально, а фактически глубоко адаптировать к российской языковой среде. Но не только к языковой — к культурной вообще, чтобы они могли погружаться в систему наших российских ценностей»,.

Алишер Кадиров заявил, что «с точки зрения российских национальных интересов это правильное мнение, достойное уважения. Где бы ты ни жил, приспосабливаешься к этому месту».

«Мы же целых 100 лет не можем обучить русских соотечественников узбекскому языку. Наоборот, стало привычным, что узбеки отдают своих детей получать образование на русском языке. В Ташкенте выросло количество школ, где обучение ведётся не на узбекском языке. К сожалению, более 90% учеников таких школ являются узбеками», — написал вице-спикер.

По его мнению, причиной сложившейся ситуации является пробел в законодательстве. Поэтому в статье 18 новой редакции закона «О государственном языке» определяется, что лица, проживающие в Узбекистане, вправе выбирать язык воспитания и получения образования. В действующей редакции закона говорится, что: лицам, проживающим в Узбекистане, предоставляется право свободного выбора языка обучения.

«Данная норма, по сути, была направлена на обеспечение права соотечественников других национальностей на воспитание и получение образования на родном языке. Но, как оказалось, узбекские семьи с намерением „пусть мой ребёнок хорошо знает русский язык“ с детского сада или с первого класса выбирают для ребёнка абсолютно чужой язык», — заявил глава партии.

«Трагедия не только в этом. Обратите внимание, до 5−6-го класса ребёнок всё своё внимание тратит на осознание (!) русского языка. Естественно, он не может усвоить другие важные предметы потому, что не понимает их на русском языке. К этому времени начинается второй шок: в старших классах практически нет педагогов, способных преподавать точные науки на русском языке. В итоге ребёнок вынужден учить математику и физику на узбекском языке, но он не понимает узбекского языка», — отметил Алишер Кадиров.

«С этими двумя шоками ребёнок „тащит“ русский язык, заканчивает школу с отвращением к таким словам, как национальные ценности, родина, духовность. Вот вам и группа рабочих из узбекской молодёжи. В данной ситуации для большинства из них единственным решением становится чёрная работа в России», — добавил депутат.

По этой причине, по его словам, партия «Миллий тикланиш» предлагает закрепить в законе «О государственном языке» следующую норму: «Для лиц, проживающих в Узбекистане, создаются условия для воспитания и получения образования на родном языке».

«В Конституции обещано, что в Узбекистане создаются условия для развития языков всех наций, проживающих в стране. Это обещание выполняется сполна, они и должно выполняться. Но нельзя допустить, чтобы по причине нашего великодушия новое поколение узбеков состояло из людей, которые не осознают себя, не знают свой родной язык», — отметил вице-спикер.

«Пусть узбекский ребёнок воспитывается с узбекскими ценностями, оттачивает грамотность на узбекском языке, а начиная с 7-го класса учит любой иностранный язык, это необходимо для развития нации», — заявил депутат.

«Пусть соотечественники других национальностей воспитывают и обучают детей на своих родных языках, но наряду с иностранными языками они должны учить и узбекский язык как язык родины», — заключил Алишер Кадиров.