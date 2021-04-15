Предмет «Финансовая грамотность» будет введен для учащихся школ и студентов вузов неэкономического профиля согласно указу президента Узбекистана от 13 апреля.

Будет разработана методология преподавания правильного управления средствами. Молодежь обучат принятию целесообразных финансовых решений, в том числе по финансовым инструментам. Будут организованы олимпиады по финансовой грамотности.

К образовательным мероприятиям по повышению уровня финансовой грамотности будут привлекать ведущих специалистов зарубежных образовательных учреждений, исследовательских институтов и финансовых организаций.

Финансовой грамотности будут обучать не только молодежь, но и население и субъекты предпринимательства, знакомя их связанных с финансовыми услугами и продуктами, включая рынок капитала и финансовые инструменты.

Реализацией программы «Финансовая и инвестиционная грамотность» займутся министерства финансов, высшего и среднего специального образования, народного образования и Центральный банк.