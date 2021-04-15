Первый вопрос, который возникает у покупателя при выборе принтера: какой лучше — лазерный или струйный? Компания Epson рассказала, как не ошибиться и выбрать оптимальный вариант.

В чем основное различие

В струйном принтере чернила поступают по трактам в печатающую головку, которая распыляет их на носитель тысячами микроскопических капель разного цвета.

В лазерном есть фотобарабан, на который лазером наносится изображение. Тонер попадает на лист бумаги, который затем отправляется в печь. Там тонер буквально «запекается» на бумаге.

Для какого устройства расходники дешевле

Раньше содержание лазерного принтера обходилось дешевле. Для струйного приходилось постоянно докупать картриджи, так как хватало их ненадолго, а стоили они весьма недешево.

За последнее десятилетие ситуация значительно изменилась: чернила стали доступнее на порядок. На рынке появились принтеры, которые заправляются чернилами напрямую. Печатать на них очень выгодно. Все потому, что расходные материалы для таких принтеров — это контейнеры с чернилами объемом 70 мл и больше.



У принтеров с системой непрерывной подачи чернил контейнеры с чернилами на внешней стороне: они намного вместительнее, чем картридж

Например, стартового комплекта для монохромного принтера Epson хватит, чтобы напечатать до 11 тысяч страниц формата А4. Для печати такого же объема документов на лазерном принтере потребуется 3−5 картридж-тонера в зависимости от модели.

Проще говоря, струйный принтер СНПЧ будет значительно выгоднее, если речь идет о стоимости и количестве расходных материалов.

Какое устройство печатает быстрее

Традиционная струйная печать медленнее лазерной, но струйному принтеру не нужно разогреваться. Поэтому одну, две или даже пять страниц такой принтер отпечатает быстрее. Лазерный просто не успеет прогреться за это время.

Однако, существуют струйные принтеры с печатающей головкой шириной во весь лист. Такие принтеры, например, Epson WorkForce Enterprise, печатают со скоростью 100 страниц в минуту.



Моно- и цветные устройства серии Epson WorkForce Enterprise

Удобство обслуживания и автономность

Немаловажный факт — это удобство обслуживания и автономность устройства. Чтобы заправить лазерное устройство, необходимы навыки специалиста и оборудованная комната. Струйный принтер Epson можно заправить самостоятельно, просто залив чернила в емкости.

А как же насчет автономности? Лазерный принтер использует «печку», которая потребляет до 1кВт. В случае перебоев с электроэнергией потребуется мощный источник бесперебойного питания (UPS) или генератор. Струйные принтеры Epson потребляют до 100 Вт, что позволяет им работать от стандартных 600−800 Вт ИБП и даже от прикуривателя в автомобиле через инвертор.



Возможность самостоятельной заправки экономит время и средства

Лазерный принтер подойдет в случаях:

редкой печати;

печати в небольшом объеме исключительно монохромных документов.

Струйный принтер подойдет в случаях:

печати не только монохромных, но и цветных документов;

печати фотографий — все это на одном устройстве;

желания сэкономить на стоимости печати и получить впечатляющий стартовый запас чернил;

экономии на заправке и бесперебойной работе.

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