Компания Bizning Uylar Development рассказала о факторах благоприятного развития бизнеса на территории торгового квартала Alfraganus, а также объявила скидки до 25%.

Компания Bizning Uylar Development приступила к реализации проекта масштабного торгового квартала в Мирабадском районе столицы. Территория будущего объекта составит свыше 110 тысяч кв. м. Предпринимателей ожидают 570 вариантов коммерческой недвижимости для развития любой формы бизнеса.

Престижная локация

Локация — один из главных факторов, определяющих успех будущего предприятия. Мирабадский район расположен в центре столицы и является одним из густонаселенных, что говорит о высокой покупательской способности. Центральный район выделяется хорошей транспортной доступностью для автовладельцев и тех, кто пользуется услугами общественного транспорта. Торговый квартал будет располагаться вдоль центральной городской магистрали — улицы Фаргона Йули.

Большой выбор площадей

Компания предлагает 570 разноформатных коммерческих объектов. Площадь предложенных помещений варьируется от 32 до более 3,2 тысячи кв. м. Коммерческие помещения обладают индивидуальным набором технических характеристик и параметров. Магазины, шоурумы, точки общепита и рестораны, выставочные салоны и предприятия сервиса — на территории Alfraganus можно реализовать любую форму коммерции.





Фасадное оформление

Индивидуальность и характер торговым объектам придают разноформатные типы фасада. Коммерческие помещения представлены в 14 вариантах фасадного оформления, объединенных общей архитектурной концепцией. Панорамные витрины, отделочные материалы, иллюминация и вывески помогут выгодно выделить точку продаж и сделать ее центром притяжения общественного внимания.

Готовый арендный бизнес

Alfraganus — не просто торговая площадь с коммерческими зонами. Это еще и готовый арендный бизнес. Покупатель может стать владельцем помещения с реальным арендатором, гарантированным подразделением Alfraganus Academy. Такой вид пассивного предпринимательства способен приносить доход с первых дней. Нужно просто приобрести недвижимость, которая уже будет работать.

Скидки и рассрочка

Только до 15 мая компания Bizning Uylar Development предлагает скидки до 25% на все коммерческие помещения торгового квартала, а также варианты рассрочки до 24 месяцев. По оценке независимых специалистов в области недвижимости, на момент запуска проекта в эксплуатацию капитализация составит 30%.

Не стоит упускать возможность совершить выгодные инвестиции на гибких привилегированных условиях.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Сайт: alfraganus.com

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