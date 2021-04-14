Прокуратура повторно изучает факт самоубийства студента Каршинского государственного университета. Проверка была назначена после сообщения с деталями инцидента в социальных сетях, сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

В материале отмечается, что студент второго курса физико-математического факультета был найден повешенным. После этого прокуратура Каршинского района провела доследственную проверку и по её результатам 27 февраля 2021 года приняла решение не возбуждать уголовное дело.

Из новости также следует, что молодой человек провалил экзамены во время зимней сессии, а для их прохождения преподаватель требовал взятку в крупном размере. Предполагалось, что эти факторы стали причиной суицида студента.

Для изучения данных аргументов районная прокуратура снова проводит доследственную проверку, о результатах которой будет сообщено дополнительно, заявил пресс-секретарь Генпрокуратуры.

Накануне президент Шавкат Мирзиёев раскритиковал ректоров за оторванность от проблем молодежи и освободил от должностей нескольких из них.