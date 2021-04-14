Узбекистан привлек техническую помощь России для создания системы государственной кадастровой оценки и развития системы налогового администрирования, сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Подписание двух межведомственных соглашений между Узбекистаном и Россией состоялось 14 апреля в Ташкенте. В нем приняли участие Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии и Министерство финансов РФ.

Эти документы являются продолжением работы, проводимой в рамках соглашения об оказании Россией безвозмездной технической помощи Узбекистану в целях развития системы налогового администрирования, включая совершенствование налогообложения недвижимого имущества и создания системы работы с налогоплательщиками в 2016—2020 годах, добавили в Минфине.