Фонд содействия оздоровлению больных, страдающих онкогематологическими и трудноизлечимыми заболеваниями создаётся при Министерстве здравоохранения Узбекистана. Постановление об этом 8 апреля принял Кабинет министров, сообщила Norma.uz.

Средства фонда будут формироваться из 7% от суммы акцизных сборов на табачную продукцию, поступающих в госбюджет, доходов от размещения временно свободных средств фонда на депозиты в банках и благотворительных пожертвований населения и компаний.

На средства будет покупаться оборудование, лекарства, медицинские приспособления, лабораторные реактивы и другие расходные материалы. Фонд также будет приглашать в страну зарубежных специалистов для проведения сложных операций и покрывать расходы по установлению диагнозов и оказанию медуслуг больным государственными и частными больницами.

Документом установлено, что:

ГУП «Uzmedimpeks» является рабочим органом закупочной комиссии Минздрава по проведению госзакупок;

контрагентом по подписанию договоров по закупкам;

агентом по приёмке, хранению, переработке и доставке товаров, поставленных в соответствии с договорами.

В состав кенгаша фонда вошли и представители общественного благотворительного фонда Ezgu Amal — Азиза Умарова и Мунира Ходжаханова.

В феврале Ezgu Amal обратился к президенту с просьбой о повышении качества диагностики и лечения по детской онкологии и гематологии. Позднее РСНПМЦ радиологии и онкологии назвал информацию фонда «недостоверной» и предоставил данные по злокачественным образованиям.