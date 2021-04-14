Специалисты Mobiuz регулярно изучают мнения и пожелания пользователей услуг мобильной связи. Как свидетельствуют эти данные, достаточно большое количество абонентов готово тратить на мобильную связь около 40 тысяч сумов в месяц. Этим и объясняется высокий спрос на те продукты и услуги, которые укладываются в рамки этого лимита.

Проявляя внимание и заботу к абонентам, мобильный оператор Mobiuz запустил сразу два тарифных плана: Mobi 25 и Mobi 30+ c гибкими условиями использования. Так, в Mobi 25 включены 3,5 тысячи MB, 750 минут на звонки по Узбекистану и 750 SMS. Mobi 30+ содержит 5 тысяч МБ, по 1 тысяче минут и сообщений.

Абоненты могут подключиться или перейти на Mobi 25 и Mobi 30+ в любое время, не ожидая начала или конца месяца, чтобы сэкономить на абонентской плате. Она взимается в день подключения или перехода абонента на тариф. Все пакеты предоставляются в полном объеме.





Гибкость новых продуктов Mobiuz заключается и в возможности перехода на суточный порядок начисления абонентской платы. Например, абонент подключился 22 апреля к тарифу Mobi 25 и оплатил абонентскую плату. Следующую месячную плату необходимо внести до 22 мая. Но если в этот день на балансе оказывается менее 25 тысяч сумов, номер абонента не блокируется. Тариф автоматически переходит на суточный порядок начисления.

Как сообщил официальный представитель по связям с общественностью Mobiuz Сардор Таджиев, до конца июня текущего года продлена возможность подключения к уникальному тарифу Yengil. Все звонки, сообщения по Узбекистану и МБ по нему тарифицируются всего лишь по 8 сумов. Абонентская плата — 8 тысяч сумов в месяц. Абонентам к тому же предоставляются по 80 минут, МБ и SMS.

Продолжается подключение на тарифы Omad Plus (500 МБ, 400 минут и сообщений за 12 тысяч сумов), Mobi 20 (2 тысячи МБ, 500 минут и SMS за 20 тысяч сумов), Mobi 40 (8 тысяч МБ, 1,2 тысячи минут и сообщений за 40 тысяч сумов) и другие тарифы оператора.

Ознакомиться с продуктами и услугами Mobiuz можно на сайте, а получать ежедневные новости и полезную информацию — на Telegram-канале оператора.

На правах рекламы.