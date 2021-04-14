Инвестиции, которые окупятся

С момента запуска продаж первой линии до сегодняшнего дня стоимость за квадратный метр увеличилась на 49%.

Приобретение апартаментов на третьей линии в блоке D является наиболее выгодным и привлекательным по стоимости, в отличие от аналогичных апартаментов в блоках A, В и С. Они поступят в продажу позднее и даже на этапе котлована будут стоить значительно дороже.

Привлекательность заключается в том, что данный блок первым получит кадастр. Двор здесь уже готов, а стоимость на апартаменты более доступная.

На сегодняшний день дома первой и второй линии в блоке D уже активно готовятся к заселению.

Покупка на стадии котлована — это возможность приумножить свой капитал за несколько лет. Ведь при сдаче апартаментов в аренду срок их окупаемости составит менее пяти лет.

Варианты студий от 32 кв. м в блоке с готовым двором

В новых домах будут представлены малогабаритные апартаменты с площадью от 32 кв. м и стоимостью от 550 млн сумов. Резиденция предлагает приобрести премиальное жилье по доступной цене с готовым двором к моменту заселения.

Сдача дома в блоке D на третьей линии запланирована в мае 2022 года, а значит будущим резидентам не придется долго ждать.













Первый бульвар с ресторанами и кафе

Бульвар — пешеходная территория, которая объединяет гастрономические и коммерческие площади. Mirabad Avenue обеспечит благоустройство всей внутренней части квартала. Резидентам, жителям близлежащих домов и гостям будет комфортно посещать бутики, кафе, рестораны и клиники, а также просто прогуливаться рядом. Это предусмотрено ландшафтным дизайном третьей линии в качестве органичного завершения квартала. При этом магазины, салоны и пространства первой и второй линии будут в шаговой доступности.









Получить персональную консультацию можно в офисе продаж.

Адрес: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

Телефон: (+998) 78−150−22−22.

Сайт: mirabad.uz

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