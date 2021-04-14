Во второй части интервью «Газете.uz» ректор Университета мировой экономики и дипломатии Комилжон Каримов (он занимает эту должность с сентября прошлого года) рассказал, почему важна обратная связь со студентами и как она может помочь в борьбе с коррупцией, почему в УМЭД за много лет не развилась коррупция, о необходимых навыках для студентов и важности поддержания связи с выпускниками. Первая часть интервью была опубликована на днях.

О важности критического мышления и авторитета преподавателей

Исходя из своего опыта могу сказать: преподаватель или человек, который заходит в класс к студентам, должен быть авторитетом в интеллектуальном плане. Человек должен быть экспертом в том вопросе, по которому он или она преподаёт. Мы должны привлекать лучших специалистов по своим направлениям.

Но при этом они не должны быть «истиной в последней инстанции». Я сторонник того, чтобы студенты мыслили критически. Любую информацию, теорию, концепцию, явление или событие, которую слышит и видит студент, он или она должны подвергать сомнению. То есть спрашивать себя: «Почему это происходит?» и пытаться понять суть процесса. Это основа критического мышления.

Я думаю, это будет наиболее ценный навык, который мы сможем дать студентам помимо знаний и информации. Существенная роль современного образования — научить студентов мыслить критически, задавать правильные вопросы и находить на них ответы.

О важности обратной связи со студентами

Студенты являются одними из основных стейкхолдеров (stakeholders) вуза. Стейкхолдеры — это люди, которые имеют непосредственное отношение к той или иной организации. Обратная связь студентов и их мнения об учебном процессе и условиях, которые созданы в вузе, очень важны.

Обратная связь также помогает наладить доверительные отношения между администрацией вуза и студентами.





Я лично встречаюсь со студентами. Когда меня назначили ректором УМЭД, я провел встречу со студенческими лидерами, чтобы обменяться мнением по тем вопросам, которые их волнуют, и узнать, каким они видят развитие университета. На тот период мы встретились немного в усечённом формате из-за пандемии, многие студенты занимались онлайн. Но потом, как появилась возможность, мы такие встречи проводили и в более широком формате.

Во-вторых, я сам с определённой целью преподаю, читаю лекции студентам. Это даёт мне возможность непосредственно иметь прямой контакт со студентами. Конечно, это определённая группа, где-то порядка 100 человек, но они тоже представляют всех студентов университета в какой-то степени. Это тоже позволяет держать руку на пульсе и получать фидбек.

Университет также в системном порядке проводит анонимные опросы среди студентов с целью получения объективной оценки ситуации в университете. Это нам помогает оценивать качество преподавания, моральную среду в университете, а также состояние инфраструктуры.

О том, почему в УМЭД не развилась коррупция, и как бороться с ней в вузах

С момента образования УМЭД в нём сложились определённая среда и культура, которая вызывает определённую нетерпимость к таким явлениям.

Во-первых, здесь должна быть воля руководства. Многие управленческие решения в высших учебных заведениях принимают руководители.

Во-вторых, должна быть выстроена система студенческого фидбека. Как можно раскрыть случаи коррупции? Когда тот или иной студент поднимает этот вопрос. Хорошо налаженная система обратной связи со студентами поможет профилактике коррупциогенных проявлений.

Важно материальное стимулирование тех людей, которые работают в этой системе. За последние четыре года были подняты зарплаты, в особенности профессорско-преподавательского состава.

Где может возникнуть коррупционное явление? Например, в момент оценивания работы студентов недовольный своей оценкой студент может захотеть повысить её. Есть очень простые механизмы, которые могут исключить человеческий фактор из таких ситуаций — это дополнительный контроль. Одним из них является деперсонализация. У каждого студента есть свой идентификационный номер, а проверяющий преподаватель не знает фамилию и имя студента.

Или же одну и ту же работу проверяют два или три человека. Проверяющий знает, что если ставить завышенную оценку, то есть второй проверяющий. И если в оценках будет большая разница, это вызовет естественные вопросы.

О необходимости дресс-кода

Вопрос формы одежды больше касается персональной эстетики человека и дисциплины. Везде во всех вузах по всему миру есть какие-то рамки, то, что дозволено носить, определённый дресс-код.

Возможно, в УМЭД этот дресс-код строгий, но нет одного стандарта, по которому все студенты должны носить одинаковую одежду. Здесь нужно исходить из того, что мы всё-таки готовим специалистов в области международных отношений.

Но я не думаю, что дресс-код как-то влияет на успеваемость или академические достижения студентов. Я склонен основывать свои оценки на доказательной базе. Всё, что я считаю правильным, должно иметь доказательную базу. Я пока не сталкивался с исследованиями в области влияния формы на академическую успеваемость студентов, может быть, они существуют. Давать этому оценку немного сложно.

О важности привлечения практиков к учебному процессу

Взаимодействие практиков с академической средой — это очень существенный фактор, который влияет на конечный результат: подготовку специалистов. В Вестминстерском университете в Ташкенте (Комилжон Каримов возглавлял его в 2015—2020 годах — ред.) мы этому уделяли большое внимание, по возможности консультировались со специалистами в тех отраслях, по которым мы готовили кадры, мы их привлекали к разработке учебных программ и планов, а также к учебному процессу.

В УМЭД в этом плане работа налажена. Здесь, во-первых, среди нашего профессорско-преподавательского состава есть специалисты с большим практическим опытом работы в системе МИДа. Но это не только специалисты, которые работают в министерствах, ведомствах или каких-то крупных организациях, но и в том числе мы привлекаем и зарубежных представителей, послов других государств, представителей международных организаций на одну или две лекции.

Помимо этого, у нас есть краткосрочные гостевые лекции. Очень важно для студентов ввести не какой-то курс занятий, а привлекать тех же практиков по конкретной тематике на краткосрочный период.

Об изменениях условий приема на магистратуру

В Узбекистане три-четыре года назад, если вы закончили учёбу по направлению «Международные отношения», у вас бы не было возможности поступить на магистратуру по смежному направлению. Вы уже не могли пойти учить, например, международное право или экономику. Сегодня таких ограничений и требований нет. Вам не надо иметь базовое высшее образование по этому направлению.

Во многих случаях за рубежом студенты смотрят на магистратуру как на второе высшее образование, и очень редко можно встретить людей, которые имеют базовое образование в бакалавриате по одной специальности и продолжают магистратуру по той же специальности. Обычно в зарубежной практике студенты выбирают направление, которое даёт им возможность дополнить знания. То, что и в Узбекистане приняли такое решение, — это правильный подход.

О навыках, которые нужны выпускникам

Сегодня происходит серьёзная трансформация рынка труда. Это связано с развитием технологий, развитием искусственного интеллекта. Есть сферы, где он практически вытесняет человека. Стоит вопрос: каким будет рынок труда завтра? Не вытеснит ли человека искусственный интеллект или же роботизация? Я не думаю, что он вытеснит полностью. Этот процесс запустился 100 лет назад, мы знаем, когда первые конвейеры были запущены, были такие же тревоги, но этого не произошло.

Появляются новые профессии или продолжают существовать профессии, в которых роль человека необходима. Например, педагогика. Здесь очень сложно представить процесс без присутствия человека. Или же креативные сферы. Здесь роль человека будет оставаться однозначно существенной.

Если вы выпускаете специалистов высокой квалификации, естественно, на них будет высокая потребность. И вопрос их трудоустройства не будет проблемой.





Студенты в свободное от учёбы время имеют возможность не только стажироваться, но и в том числе работать. Это им дает практические навыки. Те знания, которые они получают в университете, они подкрепляют практическими навыками, что очень важно при трудоустройстве.

Помимо фундаментальных знаний есть необходимые навыки, которыми надо обладать. Это те самые мягкие навыки (soft skills). Это навыки критического мышления, навыки коммуникации и общения с людьми, навыки представить себя, навыки командной работы и навык быть гибким.

Некоторые специалисты утверждают, что мягких навыков достаточно, что всё остальное человек при желании может и сам узнать или же почитать. Я не думаю, что это правильный подход. Любое учебное заведение должно дать hard skills, или же технические навыки, что станут основой, фундаментом, на который должны ложиться те самые soft skills. Здесь должен быть чёткий баланс и он не должен перекашивать в пользу одного или другого.

Об ответственности вузов за трудоустройство выпускников

Я не думаю, что какой-либо вуз сможет на 100% гарантировать трудоустройство своих выпускников.

В этом году УМЭД окончат порядка 300 человек, их трудоустроить не будет большой проблемой. Но есть вузы, которые выпускают по 5000—6000 студентов, и нереально, чтобы они смогли обеспечить трудоустройство всех.

Надо смотреть на рынок труда — есть ли потребность в этих кадрах. Сейчас потребность государства в медицинских работниках растёт в разы на фоне пандемии. Или же сейчас ставится вопрос о том, чтобы преподаватели школ были с высшим образованием. Естественно, потребность многократно вырастет в кадрах педагогического направления. Государство сможет их гарантированно трудоустроить.

Трудоустройство также является задачей в том числе и самих выпускников, чтобы они видели своё будущее и выбирали ту специальность, на которую будет потребность.

Есть такой международно признанный индикатор: трудоустройство выпускников в первые шесть месяцев после окончания вуза. Когда я работал в Вестминстерском университете, этот индикатор у нас доходил до 90% в первые шесть месяцев. Естественно, это делали сами студенты по большей части. Но в университете ещё были и определённые службы, Центр по содействию карьеры, которые способствовали их трудоустройству.

Об «утечке мозгов»

Вопрос утечки кадров или мозгов, он стоит везде, во всём мире. Глобализация этому способствует. Что такое глобализация? Это мобильность. В том числе и академическая. Когда учителя, профессора и исследователи переезжают из страны в страну. Это объективная реальность. Хотим мы этого или нет, обернуть всё вспять будет очень сложно. Это не делается из-за того, что человеку просто где-то лучше материально, или где-то лучше стимулируют, нет. Это нормальное желание человека попробовать что-то новое.

Особенно это касается академической среды, когда исследователь хочет взаимодействовать со своими коллегами за рубежом, поработать там. Если это носит массовый характер, конечно, это проблема. Но если это носит характер обратимый — то есть люди выезжают на какое-то время, получают хороший опыт, новые знания, навыки и связи и возвращается в страну и работают на благо страны, это положительное явление.

О важности поддержания связи с выпускниками

Во многом престиж и репутацию вуза создают именно выпускники. Работодатели дают оценку вузу по тем людям, которые приходят к ним на работу. Вовлечение их в жизнь университета очень важно. С профессиональной точки зрения выпускники — это мощный ресурс. Они могут налаживать контакты с нынешним поколением студентов, передавать им свои знания и навыки, а также мотивировать их.

Есть так называемые горизонтальные связи между теми, кто закончил вуз в один и тот же год. Но, вертикальной связи, к сожалению, нет. Задачей вуза является именно создание этой вертикальной связи, чтобы между различными поколениями выпускников тоже была взаимосвязь. В какой-то степени это тоже своего рода сообщество взаимной поддержки. Это хорошая площадка для нетворкинга для выпускников.

Сегодня выпускники УМЭД работают практически во всех отраслях, в том числе среди руководителей различных ведомств и министерств, на уровне хокимиятов. Мы сейчас ведём работу для того, чтобы создать ассоциацию выпускников, до этого были попытки, но они не увенчались успехом. Мы привлекли самих выпускников и отдали инициативу в их руки. Они восприняли это с большим энтузиазмом.

О выпускниках УМЭД

Мы готовим кадры для международной деятельности, в том числе экономической и правовой деятельности, и в сфере международных отношений. Меньше всего у нас студентов по направлению международных отношений. Наверное, здесь простая причина: большой потребности в специалистах международных отношений, наверное, пока нет.

Да, была тенденция, когда выпускники УМЭД в меньшем количестве поступали на работу в МИД. Но по итогам 2019 года количество выпускников, которые пошли работать в МИД, намного возросло. Статистика за 2020 год немного снизилась из-за пандемии.

УМЭД — это непосредственное структурное подразделение Министерства иностранных дел. Мы очень тесно взаимодействуем с министерством по всем направлениям: по подготовке кадров, стажировке и трудоустройству. Сейчас мы работаем над тем, чтобы увеличить количество студентов старших курсов, которые направляются на стажировку в само министерство, а также наши дипломатические представительства за рубежом.

Но, наверное, будет неправильно ожидать, что все выпускники пойдут работать в систему МИДа, и не просто из-за того, что там недостаточно рабочих мест, а просто потому, что у всех свои ожидания и желания. Кто-то хочет продолжить работу в международной организации или в каком-то другом министерстве или ведомстве, или видит себя в коммерческой структуре.

В первой части интервью Комилжон Каримов поделился мыслями о важности равных условий для конкуренции в сфере образования, научном потенциале государственных вузов и о том, почему частные вузы не должны делать приоритетом получение прибыли.