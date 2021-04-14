В Мирабадском районе столицы на 8 га земли строится новый микрорайон Greenwich в британском стиле. На его территории возведут 15 восьмиэтажных зданий бизнес- и комфорт-класса с помещениями жилого и коммерческого назначения. Вместе они сложатся в современный удобный квартал с неповторимым английским характером.

В ЖК Greenwich 1342 квартиры площадью от 47 до 221 кв. м. Свыше 30 планировочных решений помогут выбрать идеальный проект будущего жилья. В каждой квартире будет установлен котел от итальянского производителя Fondital, а отопительные трубы и сантехника — из Турции.

Несмотря на разницу в расположении комнат объединяет квартиры одно: все кухни и залы будут выходить окнами на проезжую часть, а просторные светлые спальни с трехметровыми потолками — окнами во двор. Концепция «закрытый двор» предполагает, что в тихом зеленом дворе спокойно могут играть дети. Здесь не будет машин и посторонних людей.





Помимо того, что жилой квартал Greenwich удобен, он еще и выгодно выделяется среди окрестных типовых панельных застроек. По проекту дома микрорайона стилизованы под традиционную британскую архитектуру, а угловые подъезды отличаются необычным дизайном и часовыми башенками. Это своего рода дань уважения башне Вестминстерского дворца и расположенному на ней Биг-Бену. В цветовой гамме комплекса выделяются белые и красные акценты, как и на британском флаге Union Jack. Красная кирпичная кладка сочетается с белоснежной окантовкой торцов и оконных проемов.

Внутреннее убранство тоже отвечает концепции британского стиля и соответствует международным стандартам. Использованы качественные отделочные материалы, а в каждой парадной установлены высокоскоростные надежные лифты от Hyundai (Корея).

В строительстве ЖК применяются надежные материалы высокого качества. Тяжелый бетон повышенной прочности используется при строительстве конструкций, на которые при эксплуатации воздействуют максимально высокие нагрузки. Обычно из него отливают фундаменты многоэтажных зданий, колонны и балки, плиты железобетонных перекрытий. Основа железобетонных конструкций — арматура диаметром от 10 до 25 мм. Она повышает стойкость конструкций к механическому и атмосферному воздействию, но при этом пластична, отлично сваривается и устойчива к окислению.





Снаружи дома облицованы кирпичом. Фасад толщиной в два кирпича держит тепло зимой и сохраняет прохладу летом. Материал устойчив к воздействию влаги, смене температур и сезонов. Ему не страшны грибок, плесень, грызуны и насекомые. Кирпичные дома обладают хорошей шумоизоляцией, отличаются долговечностью и экологичностью.

Для лучшего утепления зданий жилого комплекса используются изоляционные материалы Knauf (Германия), «Технониколь» (Россия). Декоративные решения также заслуживают отдельного внимания: элементы выполнены из натурального гранита и фибробетона, а декоративные фасадные ограждения — из металла.





По многочисленных просьбам будущих резидентов ЖК Greenwich компания достраивает еще один дом с жильем класса «комфорт». В таких домах к продаже предлагаются готовые квартиры с ремонтом. Они пользуются особенным спросом у покупателей и разлетаются как горячие пирожки.





Сегодня строительство и озеленение комплекса приближаются к стадии завершения, и совсем скоро новые дома примут первых жильцов. Покупатели могут приобрести квартиру в рассрочку или ипотеку.

Также Golden House объявил о продлении акции в честь наступления месяца Рамадан — Ramadan Sale. До 19 апреля будут предоставляться эксклюзивные скидки на покупку квартиры в жилых комплексах компании.

Центральный офис продаж Golden House: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Осиё, 3.

Ориентир: ЖК «Новомосковская».

Call-центр: (+998) 78−150−11−11.

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