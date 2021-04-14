На сегодняшний день число наркопотребителей в мире достигло 269 миллионов человек. Десятки миллионов из них страдают наркотической зависимостью. В период пандемии многие из этих людей лишились необходимой медицинской и психологической помощи, а тем временем наркоторговцы стали более активно осваивать социальные сети для сбыта своей продукции. Об этом стало известно на 64-й сессии комиссии по наркотическим средствам, сообщил Центр новостей ООН.

Исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности Гада Фатхи Вали заявила, что проблему наркозависимости можно решить. Для этого необходимо рассматривать наркозависимых людей как жертв, а не преступников, а также выработать эффективную политику по сокращению предложения и спроса на наркотические средства.

Одна из этих стратегий должна касаться борьбы с бедностью и безработицей, которые часто вынуждают отчаявшихся людей, особенно из числа молодёжи, искать утешения в наркотиках.

«Ситуация усугубляется в связи с пандемией COVID-19. Рост бедности и безработицы в результате кризиса привёл к большей уязвимости отдельных категорий лиц», — сказала Гада Фатхи Вали. Она призвала все государства, несмотря на кризис, не сокращать расходы на борьбу с незаконным оборотом наркотиков, напомнив, что такое сокращение после финансового кризиса в 2008 году обернулось ростом наркомании.

Президент Международного комитета по контролю над наркотиками Корнелис де Йонхере заявил, что спрос на наркотики растёт во всем мире. По его словам, сегодня серьёзной проблемой по-прежнему является смертность от передозировки метамфетамина и синтетических опиоидов. На рынке появляется все больше новых психоактивных веществ, содержащих неконтролируемые химикаты, исходные вещества пре-прекурсоры, альтернативные контролируемым.

При этом чёрный рынок наркотиков, особенно в период пандемии, расширяется в интернете, в частности, в социальных сетях. «Эти новые реалии подтверждают необходимость совместных глобальных действий», — подчеркнул председатель комитета.

За 2019 год правоохранители Ташкента выявили 405 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и изъяли почти 51 кг наркотических средств. У аптек, отпускавших сильнодействующие препараты без рецепта, изъяты десятки тысяч таблеток.

В начале апреля был запущен Telegram-бот для приёма сообщений о местоположении рекламы наркотиков —@stopnarko_bot. Через этот бот сообщение будет доставлено правоохранительным органам, и реклама будет удалена.