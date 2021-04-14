Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13 апреля подписал постановление «О дополнительных мерах по обеспечению активного участия граждан в бюджетном процессе» (ПП-5072). Документ был разработан Министерством финансов при содействии экспертов финансового института научных исследований (НИФИ) при Минфине России и других организаций.

«Создаётся возможность не только контролировать, но и участвовать в процессах, начиная с процесса формирования бюджетных средств и заканчивая их расходованием», — отмечается в сообщении Минфина.

Для более активного вовлечения граждан в бюджетный процесс постановлением поэтапно вводится новый порядок направления 5% от утвержденных общих расходов бюджетов районов и городов на финансирование мероприятий, сформированных на основе общественного мнения. С мая этот порядок внедрят в одном районе или городе в каждом регионе Узбекистана, а с 1 января 2022 года — во всех районах и городах страны.





На эти цели в текущем году в порядке исключения из республиканского бюджета в бюджеты районов и городов дополнительно выделяется почти 92,7 млрд сумов. Со следующего года эти средства будут предусматриваться в параметрах бюджетов районов и городов.

Кроме того, с 1 июля минимальный размер дополнительных средств бюджетов районов и городов, выделяемых на финансирование мероприятий на основе общественного мнения, повышается с 10% до 30%.

в соответствии с постановлением с 1 июля 2021 года

предусмотрено увеличение на 30 процентов объема дополнительных средств

бюджетов районов (городов), направляемых на финансирование мероприятий,

сформированных на основе общественного мнения (не менее 10 процентов

дополнительных средств по действующему порядку).

Процесс направления средств на финансирование мероприятий, сформированных на основе общественного мнения, должен проводиться два раза в год (до 1 февраля и 15 июля).

Средства аккумулируются на казначейских лицевых счетах Фонда гражданских инициатив, открываемых при хокимиятах.

Постановлением категорически запрещается использовать средства Фонда гражданских инициатив на другие цели.

Районные и городские хокимияты должны размещать информацию о финансировании на своем официальном сайте и портале «Открытый бюджет» до 25 числа месяца, следующего за окончанием каждого квартала.