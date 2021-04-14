8 апреля в фитнес-комплексе BEFIT PRO состоялось награждение победителей BEFIT PRO Challenge, проводимого совместно с приложением OU7 Training.

BEFIT PRO Challenge — это десятидневный спортивный челлендж с ценными призами для победителей. Он проходил с 21 по 30 марта.





«Нашей задачей было подключить максимальное количество пользователей, чтобы люди двигались, и поощрить тех, кто искренне верил в себя и выполнял все условия. А условие было одно — вставай и двигайся», — поделился Жахонгир Наврузов, генеральный директор BeFit.

О челлендже

Принять участие в челлендже мог любой желающий старше 18 лет. Для этого было необходимо скачать бесплатное приложение OU7 Training, зарегистрироваться, подписаться на странички организаторов в Instagram и выполнять ежедневные задания. Большим плюсом для всех участников были подготовленные тренерами BEFIT PRO задания. Программа тренировок позволила заниматься как профессиональным спортсменам, так и новичкам без какой-либо физической подготовки.





На протяжении 10 дней участники должны быть проходить определенное количество шагов и километров, сжигать калории и выполнять видеотренировки. Каждый день за выполненные задания начислялось определенное количество баллов. И в течение 9 дней большинство участников шли рука об руку. Все решил завершающий день. Последним заданием была ходьба без установленной цели, поэтому среди победителей оказались самые активные пользователи.

Спортивные и быстрые

Приложение OU7 Training, созданное при поддержке Отабека Умарова, объединило жителей со всех городов Узбекистана. Особо активные участники онлайн-челленджа наблюдались в Ташкенте, Самарканде, Нукусе и Фергане. Всего участие в соревновании приняли 1769 человека, активными из которых были 1627.

Победители челленджа

Среди победителей — 10 быстрых участников, которых наградили гаджетами от Apple — беспроводными наушниками, «умными» часами, iPhone и сертификатами на занятия в комплекс BEFIT PRO.



На фото: Владимир Донсков, обладатель первого места

«В финальный день к победе я шел все 24 часа, иногда бежал. Несмотря на то, что я спортсмен, этот челлендж мне дался нелегко. Это было одно из самых тяжелых соревнований. Особенно сложно было в конце, когда я проверял рейтинговую таблицу и видел себя на 25 месте. Я не понимал, что там за „монстры“ быстрее меня. Но я не остановился и решил идти до конца. По итогу я прошел чуть больше 127 км», — прокомментировал свою победу Владимир Донсков, обладатель первого места.

Как выбирали победителей

Модераторы челленджа приложили все усилия, чтобы в числе первых оказались заслуженные победители. Во-первых, в приложении установлена антифродовая система. Она защищает программу от накрутки шагов через сторонние сервисы.





Во-вторых, модераторы OU7 Training проверяли активность участников. В расчет брали определенный промежуток времени и количество шагов, которые можно пройти за этот отрезок. Например, пользователей, набравших за одну минуту по 2000—5000 шагов, дисквалифицировали. Аномальная активность за короткое время говорит о нечестном выполнении задания. Также разработчики проверяли маршрут — были те, кто пробегал 15 км за один час, находясь в одной точке. Это вызывает подозрения: даже при занятиях на беговой дорожке на карте наблюдается движение.





Сотрудники BEFIT PRO и приложения OU7 Training, а также их родственники могли участвовать в челлендже, но не могли бороться за призы, о чем им было заявлено до начала старта.

«Радует, что мы сделали конкурс максимально прозрачным. Это один из первых крупных челленджей в нашей стране, и я уверен, что он не последний. Их будет больше благодаря приложению и нашей команде профессионалов», — подытожил Жахонгир Наврузов.

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