Основатель холдинга USM, миллиардер Алишер Усманов в интервью программе «Вести в субботу» телеканала «Россия 24» высказался о реформах, проводимых в Узбекистане.

«Страна, если не после застоя, то после тяжелого, так сказать, преодоления советского наследия в экономике впервые начала реальные реформы. И зачинателем этих реформ является лидер государства (президент Шавкат Мирзиёев — ред.), который взял курс, в первую очередь, на улучшение благосостояния своего населения, а также укрепление дружбы и добрососедства со странами Центральной Азии и Российской Федерацией», — сказал он.

Предприниматель назвал реформы «неплохим началом» для экономических больших проектов, «которые могут соединить некогда сотканное в одно из идеологических и классовых союзников государство в экономический союз, в котором есть смысл».

Алишер Усманов также рассказал, в какие сферы в Узбекистане лучше вложиться, чтобы получить хорошую прибыль.

«В первую очередь это углубление переработки хлопчатника, плодоовощной продукции и, самое главное, это полный курс на освоение майнинговых богатств, которыми полна узбекская земля… Скорее, не простая добыча. Потому что те ископаемые, которые находятся на территории Узбекистана, они, в первую очередь, касаются цветных металлов», — сказал миллиардер.

Ранее журнал Forbes опубликовал список самых богатых людей мира в 2021 году. Алишер Усманов занял 99-е место в мире и 7-е место в России. По оценке издания, состояние 67-летнего предпринимателя за год выросло с 13,4 млрд до 18,4 млрд долларов.