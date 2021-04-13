Президент Украины Владимир Зеленский во время недавней поездки на линию фронта на Донбассе заявил, что США являются «хорошим другом» Украины, но президент Джо Байден «должен сделать больше», чтобы сдержать Россию и помочь положить конец конфликту на востоке страны.

Это заявление Владимир Зеленский сделал корреспонденту канала CNN Мэттью Чэнсу, который сопровождал его в поездке. Репортаж из зоны конфликта опубликован 12 апреля.

Владимир Зеленский пояснил, что Украине нужно больше оружия, больше денег на борьбу и, что особенно важно, больше поддержки в присоединении страны к Североатлантическому альянсу, где нападение на одного члена заставляет отреагировать всех остальных.

«Если [США] видят Украину в НАТО, они должны сказать это прямо и сделать это. Не словами», — сказал Зеленский CNN.

Поездка президента на Донбасс состоялась 8−9 апреля. Он посетил позиции на переднем крае обороны, поговорил с военными и вручил им награды.

В конце марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что Россия сосредоточила вдоль границы Украины 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще стянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

В социальных сетях также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в Крым.

На это в России ответили, что переброска военной техники в Крым по железнодорожной части Крымского моста проводилась в рамках учений. «Контрольная проверка войск ЮВО (Южного военного округа — ред.) за зимний период проводится по ранее утвержденному плану подготовки войск на 30 общевойсковых полигонах, в том числе в Волгоградской и Ростовской областях, а также в Крыму», — сказал начальник пресс-службы округа полковник Вадим Астафьев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что перемещения российских войск в пределах собственной территории не должны беспокоить другие государства и Россия ни для кого не представляет угрозу. Он добавил, что в ходе последнего разговора между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным первая указала, что Европу беспокоит концентрация российских войск у российско-украинской границы, а не требовала снизить военное присутствие у границ.

В минувшее воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что действия России вызывают «реальную озабоченность». Он сказал: «Вопрос в том, собирается ли Россия и дальше действовать агрессивно и безрассудно? Если это произойдет, президент [США] ясно дал понять, что будут последствия».

Как сообщал ранее CNN, США рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море в ближайшие несколько недель в знак поддержки Украины.