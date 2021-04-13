В мечетях Узбекистана 12 апреля начались чтения молитвы таравих — вечерней молитвы, совершаемой в период месяца Рамадан. Корреспондент «Газеты.uz» подготовил фоторепортаж из мечети «Хазрати Имам» в Ташкенте.
Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»
В мечетях Узбекистана 12 апреля начались чтения молитвы таравих — вечерней молитвы, совершаемой в период месяца Рамадан. Корреспондент «Газеты.uz» подготовил фоторепортаж из мечети «Хазрати Имам» в Ташкенте.
Сегодня, 15:31
Сегодня, 13:59
Авторизуйтесь на сайте, чтобы получить доступ к дополнительным возможностям.