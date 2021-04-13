Комитет этики Ассоциации футбола Узбекистана вынес дисциплинарное наказание наманганскому футбольному клубу «Навбахор» и оштрафовал столичный «Пахтакор» за беспорядки на матче пятого тура Суперлиги, сообщила пресс-служба АФУ.

Комитет рассмотрел детали инцидента, изучив представленные документы, аргументы и видеозаписи. Было установлено, что во время матча официальные лица обеих команд несколько раз покидали техническую зону, в грубой форме спорили с рефери и мешали работе главного арбитра во время просмотра видеоповтора на 90-й минуте встречи.

Комитет также учёл факт, что болельщики «Навбахора» в конце матча оскорбили официальных лиц игры, бросили на поле различные предметы и «нанесли серьёзный ущерб» передвижной телестанции НТРК.

На основе пунктов 5.4 и 5.9 Дисциплинарного кодекса АФУ комитет принял дисциплинарное решение провести два следующих домашних матча «Навбахора» без зрителей: 16 апреля — против «Турона», 22 апреля — против «Актепы».

Кроме того, клубу внесено ходатайство для принятия внутренних дисциплинарных мер в отношении технического директора клуба Мустафо Байрамова, тренера вратарей Павла Синельникова и администратора команды Абдурауфа Гуломова.

Дисциплинарное наказание (штраф) также назначен в отношении официальных лиц «Пахтакора», которые во время матча покидали техническую зону, провоцировали беспорядки и оскорбили арбитра.

Как сообщала «Газета.uz», в пятом туре Суперлиги «Пахтакор» в гостях обыграл «Навбахор» за счёт пенальти, назначенного в конце матча. После игры местные болельщики забросали арбитров и футболистов столичной команды бутылками, выкрикивали оскорбительные слова, а также пытались помешать отъезду транспорта гостей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, шесть человек привлечены к административной ответственности.