Новая серия смартфонов Galaxy A52 и A72 пришла на смену Galaxy A51 и A71, которые были популярны в 2020 году и считались одними из самых продаваемых. Новинки Samsung наконец поступили в продажу. Они порадуют пользователей своими новшествами и дизайном.





Камера

Galaxy A52 и A72 позволяют создавать еще больше качественных фото и видео благодаря инновационным технологиям камер. Смартфоны оснащены камерами с четырьмя модулями и основным объективом на 64 МП. Он подходит для съемки ярких и четких фото и видео. Лучший кадр из видео 4K можно мгновенно превратить в изображение разрешением 8 МП с помощью функции 4K Video Snap.





Видео будут получаться плавными днем и ночью, независимо от того, что является предметом съемки — модный танец или эффектный трюк на скейтборде. Оптическая стабилизация (OIS) гарантирует, что изображения и видео будут четкими. А ночной режим позволяет снимать качественные кадры несмотря на плохое освещение.

Дизайн и дисплей

Минималистичный дизайн Galaxy A52 и A72 представлены в белом, фиолетовом, голубом и черном цветах с эффектом матовой дымки на задней панели. Благодаря частоте обновления 90 Гц прокрутка на смартфонах стала еще более плавной. Экран — Samsung Super AMOLED. Дисплей автоматически регулирует цветовую температуру с функцией «защиты глаз». Galaxy A52 обладает дисплеем 6.5″ FHD+ Super AMOLED, а Galaxy A72 — 6.7″ FHD+ Super AMOLED.





Новшества

Одним из главных преимуществ смартфонов стала батарея, заряда которой хватает на два дня. У Galaxy A52 объем 4500 мАч, а у Galaxy A72 — 5000 мАч. Также смартфоны оснащены защитой от влаги и пыли по стандарту IP67. Новейшая мобильная ОС теперь доступна и на серии A. Galaxy A52 и A72 будут поддерживать обновления программного обеспечения для трех поколений и регулярные обновления безопасности в течение как минимум четырех лет.

Возможности

Как и все мобильные устройства Samsung, новые смартфоны Galaxy A52 и А72 в полной мере обеспечивает стабильную работу приложений и сервисов Google. Это не только доступ к лицензированным приложениям Google и контенту из Play Market, но и «облачная» синхронизация и безопасное резервное копирование данных.

Также стоит упомянуть про приятный бонус. При покупке смартфонов Galaxy A32, A52 или A72 покупатель получает бесплатную подписку на «Яндекс.Плюс» на три месяца. Обладатели новых смартфонов получат в подарок три месяца бесплатной музыки и кино, а также такси со скидкой 10% в тарифах «Комфорт+» и «Бизнес».

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