Недвижимость остается одним из наиболее выгодных вариантов для инвестиций. Квартиры в многофункциональном жилом комплексе Modera Towers отлично для этого подходят.
В жилом комплексе Modera Towers можно приобрести квартиры в рассрочку без процентов до 24 месяцев и получить дополнительные скидки. Находясь на начальном этапе строительства, застройщик предлагает гибкие и выгодные условия оплаты на все жилые площади. В зависимости от размера первоначального взноса и длительности рассрочки действуют дополнительные скидки до 18%.
Для оформления рассрочки необходимы только два документа: оригинал паспорта и ИНН. Оформление покупки займет всего несколько часов. Помимо скидок, при рассрочке на все квартиры при полной оплате действует скидка 20%.
Площадь типовых квартир в комплексе варьируется от 25 до 109 кв. м. Застройщик также предлагает квартиры небольшой квадратуры. Они всегда будут востребованы на рынке недвижимости.
К примеру, ниже представлены две планировки однокомнатных студий:
Приобретая квартиру в Modera Towers, будущие жители получат ряд удобств на территории комплекса, среди которых:
- открытый двор на стилобате высотой 30 метров;
- ресторан;
- кинотеатр;
- детская игровая площадка;
- коворкинг и лаундж-зона;
- фитнес-зал, два бассейна, SPA-зона;
- управляющая компания;
- панорамный вид на город из каждой квартиры;
- коммерческая зона на первом этаже;
- бизнес-центр.
Офис продаж работает ежедневно с 10:00 до 19:00 без выходных.
Для получения более подробной информации по условиям рассрочки и дополнительным акциям можно обратиться в офис продаж комплекса или по телефону: (+998) 94−000−77−77.
Instagram: @moderatowers
Facebook: fb.com/moderatowers
Telegram: t.me/moderatowers
На правах рекламы.