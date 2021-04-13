Недвижимость остается одним из наиболее выгодных вариантов для инвестиций. Квартиры в многофункциональном жилом комплексе Modera Towers отлично для этого подходят.

В жилом комплексе Modera Towers можно приобрести квартиры в рассрочку без процентов до 24 месяцев и получить дополнительные скидки. Находясь на начальном этапе строительства, застройщик предлагает гибкие и выгодные условия оплаты на все жилые площади. В зависимости от размера первоначального взноса и длительности рассрочки действуют дополнительные скидки до 18%.

Для оформления рассрочки необходимы только два документа: оригинал паспорта и ИНН. Оформление покупки займет всего несколько часов. Помимо скидок, при рассрочке на все квартиры при полной оплате действует скидка 20%.





Площадь типовых квартир в комплексе варьируется от 25 до 109 кв. м. Застройщик также предлагает квартиры небольшой квадратуры. Они всегда будут востребованы на рынке недвижимости.

К примеру, ниже представлены две планировки однокомнатных студий:









Приобретая квартиру в Modera Towers, будущие жители получат ряд удобств на территории комплекса, среди которых:

открытый двор на стилобате высотой 30 метров;

ресторан;

кинотеатр;

детская игровая площадка;

коворкинг и лаундж-зона;

фитнес-зал, два бассейна, SPA-зона;

управляющая компания;

панорамный вид на город из каждой квартиры;

коммерческая зона на первом этаже;

бизнес-центр.

Офис продаж работает ежедневно с 10:00 до 19:00 без выходных.

Для получения более подробной информации по условиям рассрочки и дополнительным акциям можно обратиться в офис продаж комплекса или по телефону: (+998) 94−000−77−77.

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