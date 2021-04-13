Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 12 апреля ознакомился с презентацией инвестиционных проектов, которые будут реализованы в Ташкенте, сообщила пресс-служба главы государства.

Фото: «Узбекистан 24».

В 2021—2023 годах в столице планируется реализовать 1390 инвестиционных проектов на сумму 10,7 млрд долларов и создать около 98 тысяч рабочих мест. В частности, в текущем году планируется освоить инвестиции на 4,1 млрд долларов и создать 27016 рабочих мест, следует из презентации.

В первом квартале в Ташкенте было запущено 130 проектов на 1,8 трлн сумов, создано около 2000 рабочих мест. В частности, реализовано 55 проектов в промышленности, 63 — в сфере услуг и 12 — в жилищном строительстве, говорится в сообщении.

Фото: «Узбекистан 24».

На презентации была представлена также информация о проектах, которые планируется реализовать до конца года. Например, в Мирзо-Улугбекском районе будет создано предприятие по производству строительных материалов, таких как литая сталь, арматура, угольники, швеллеры на основе переработки 110 тысяч тонн металла в год, будет создано 200 новых рабочих мест.

До конца года планируется реализовать 847 проектов на сумму более 30 трлн сумов, говорится в сообщении.

Кроме того, предприятия Ташкента планируют экспортировать в 2021—2023 годах продукцию на 3 млрд долларов. В нынешнем году ожидается экспорт промышленной продукции на сумму более 800 млн долларов и плодоовощной продукции почти на 70 млн долларов.

Глава государства дал поручения по формированию дополнительных проектов, не ограничиваясь запланированными показателями, диверсификации структуры экспорта и расширению его номенклатуры, отметила пресс-служба.

12 апреля «Газета.uz» сообщала, что недалеко от Андижана будет построен новый город Янги Андижон (Новый Андижан). Мастер-план города был также представлен президенту.