В Министерстве культуры выявлена растрата бюджетных средств путём покупки музыкальных инструментов на сумму намного выше розничной цены, сообщила пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

В рамках доследственной проверки департамент установил, что инжиниринговая компания «Единая служба заказчика» при Минкульте объявила тендер на закупку инструментов. Несмотря на наличие предложения поставки инвентаря за 3,3 млрд сумов, должностные лица и другие путём сговора безосновательно признали победителем торгов предпринимателя, предложившего более дорогую альтернативу.

В результате музыкальные инструменты были закуплены на 792,2 млн сумов дороже реальной рыночной цены, что привело к растрате бюджетных средств, говорится в сообщении.

По данному факту в отношении должностных лиц и других представителей компании возбуждено уголовное дело по статье 167 (хищение путём присвоения или растраты) Уголовного кодекса. Ведётся следствие.