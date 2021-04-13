Правительство Японии во вторник официально разрешило слить очищенную от радиоактивных веществ с аварийной АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан, сообщает Kyodo News. Возражения решению выразили местные рыбаки и соседние страны.

Фактический сброс воды начнётся примерно через два года — это время требуется энергетической компании TEPCO, владеющей станцией, для установки соответствующего оборудования и получения одобрения от регулирующих органов ядерной энергетики.

Вода, закачиваемая на станции для охлаждения ядерных реакторов, очищается с использованием передовой системы обработки жидкости (ALPS). В процессе удаляется большинство радиоактивных материалов, включая стронций и цезий, но остаётся тритий, который в низких концентрациях представляет небольшой риск для здоровья. На сегодня в резервуарах на территории «Фукусимы-1» скопилось более 1,25 миллиона тонн воды, отмечает издание.

TEPCO ожидает, что ёмкость хранилищ закончится осенью следующего года, поэтому правительство искало способы избавиться от воды.

«Слив воды неизбежен для выводы из эксплуатации АЭС „Фукусима-1“», — заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга. Он добавил, что план будет реализован при соблюдении стандартов безопасности, одновременно будут приниматься решения, чтобы предотвратить ущерб репутации рыбной промышленности.

МИД Китая назвал решение Японии «крайне безответственным» и пагубным для соседних стран. Своё несогласие также выразил Совет по атомной энергии Тайваня. Как уточняет Xinhua, Китай призвал японскую сторону занять ответственную позицию и с осторожностью подходить к вопросу утилизации ядерных отходов.

Правительство Южной Кореи выразило «глубокое сожаление» в связи с решением Японии, сообщает Yonhap. Сеул также «настоятельно призвал» Токио обеспечить прозрачность информации по процессу очистки радиоактивной воды. Страна оповестит о своей обеспокоенности Международное агентство по атомной энергии и усилит проверку импортных продуктов питания на предмет радиационной безопасности.

Авария на «Фукусиме-1» произошла в марте 2011 года, когда в результате удара цунами вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения станции. В результате в трёх энергоблоках произошло расплавление топлива, которое прожгло защитные корпуса реакторов. Для охлаждения в них непрерывно закачивают воду, которая выливается через бреши в установках, заполняет подземные этажи энергоблоков, дренажную систему, а также смешивается с грунтовыми водами и попадает в технический порт АЭС.