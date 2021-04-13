Сотрудники Кашкадарьинского областного управления по экологии и охране окружающей среды 12 апреля обнаружили срубленные деревья на территории старого продовольственного склада (овощной базы) на улице Лойихачилар в Карши.

Фото: Госкомэкологии.

Как сообщила пресс-служба Госкомэкологии, деревья были вырублены под корень для строительства объекта. Комитет указал на нарушение административного регламента оказания госуслуг по выдаче разрешения на рубку деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд.

Без получения положительного заключение Управления экологии хокимият Карши 25 января 2021 года разрешило срубить под корень 47 многолетних деревьев, в том числе 26 виргинских можжевельников, 8 ясеней, 2 урюка, 3 чинары, 1 сливовое дерево, 6 тутовников, а также выкорчевывать 1 карагач.

«Самое печальное — эти деревья были вырублены в период действия на территории республики моратория на вырубку ценных сортов деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд», — говорится в сообщении.

Ущерб природе и растительному миру оценивается в 253,5 млн сумов. Документы по данному факту буду переданы в соответствующие органы, отметили в Госкомэкологии.

В январе «Газета.uz» сообщала, что хокимият Карши без заключения Инспекции по экологии и охране окружающей среды выкорчевал 2874 дерева для создания малой промышленной зоны на территории 10 га.

Мораторий на вырубку ценных пород деревьев и кустарников, действие которого приостановилось 31 декабря 2020 года, был продлён до конца 2021 года.