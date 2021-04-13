В Ташкенте открыто движения транспорта от улицы Паркентской к проспекту Мустакиллик и вокруг бывшего сквера Пушкина. Дорога здесь была закрыта и засажена газоном почти шесть лет назад — в августе 2015 года.

Впервые планы открытия улицы были объявлены в начале января. В конце февраля президент поручил ускорить работы, чтобы создать удобства для горожан. Однако завершили их только к середине апреля.

Корреспондент «Газеты.uz», посетивший круг, сообщает, что движение автомобилей организовано практически так же, как и до закрытия участка. Здесь вновь установлены светофоры и большое количество дорожных знаков. При этом на части улицы Паркентской, прилегающей к кругу, и на самом круге запрещены остановка и стоянка автомобилей.

Как мы уже писали, закрытие улицы в 2015 году создало огромное неудобство для людей, направляющихся от Ахангаранского шоссе в сторону центра города, и привело к заторам на других улицах.

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