Прием заявок осуществляется на международные программы Foundation бакалавриата и магистратуры.
Заявки по направлениям:
- бакалавриат:
- информационные технологии;
- компьютерная инженерия;
- экономика;
- управление в туристической сфере;
- бизнес-администрирование.
- магистратура:
- информационные технологии.
По данным одних из ведущих мировых рейтинговых организаций университетов QS и THE, университет Амити входит в рейтинг лучших частных университетов.
Амити является частью одной из известных образовательных групп Amity Education Group. Она включает в себя 175 тысяч студентов и 6 тысяч учителей, а также кампусы в США, Великобритании, ОАЭ, Нидерландах, Сингапуре, Китае, Южной Африке, Индии и других странах.
Университете Амити предоставляет:
- широкий спектр курсов, ориентированных на будущее;
- высококвалифицированных преподавателей из других стран;
- образовательную программу SAP (Student Abroad Programme);
- стажировку в крупных компаниях Узбекистана;
- мастер-классы и лекции ведущих специалистов;
- стипендии и обучение за рубежом в международных кампусах;
- туры и экскурсии по промышленным заводам и предприятиям;
- центр инкубации стартап-проектов и многое другое.
Подробную информацию можно найти на официальных страницах.
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Instagram: @amity_university_uz
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