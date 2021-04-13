Прием заявок осуществляется на международные программы Foundation бакалавриата и магистратуры.


Заявки по направлениям:

  • бакалавриат:
    • информационные технологии;
    • компьютерная инженерия;
    • экономика;
    • управление в туристической сфере;
    • бизнес-администрирование.
  • магистратура:
    • информационные технологии.


По данным одних из ведущих мировых рейтинговых организаций университетов QS и THE, университет Амити входит в рейтинг лучших частных университетов.

Амити является частью одной из известных образовательных групп Amity Education Group. Она включает в себя 175 тысяч студентов и 6 тысяч учителей, а также кампусы в США, Великобритании, ОАЭ, Нидерландах, Сингапуре, Китае, Южной Африке, Индии и других странах.


Университете Амити предоставляет:

  • широкий спектр курсов, ориентированных на будущее;
  • высококвалифицированных преподавателей из других стран;
  • образовательную программу SAP (Student Abroad Programme);
  • стажировку в крупных компаниях Узбекистана;
  • мастер-классы и лекции ведущих специалистов;
  • стипендии и обучение за рубежом в международных кампусах;
  • туры и экскурсии по промышленным заводам и предприятиям;
  • центр инкубации стартап-проектов и многое другое.


Подробную информацию можно найти на официальных страницах.

Facebook: fb.com/amityuniversityuz
Instagram: @amity_university_uz
Telegram: t.me/AmityUniversityTashkent
Youtube: Amity University Tashkent

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