Прием заявок осуществляется на международные программы Foundation бакалавриата и магистратуры.





Заявки по направлениям:

бакалавриат: информационные технологии; компьютерная инженерия; экономика; управление в туристической сфере; бизнес-администрирование.

магистратура: информационные технологии.







По данным одних из ведущих мировых рейтинговых организаций университетов QS и THE, университет Амити входит в рейтинг лучших частных университетов.

Амити является частью одной из известных образовательных групп Amity Education Group. Она включает в себя 175 тысяч студентов и 6 тысяч учителей, а также кампусы в США, Великобритании, ОАЭ, Нидерландах, Сингапуре, Китае, Южной Африке, Индии и других странах.





Университете Амити предоставляет:

широкий спектр курсов, ориентированных на будущее;

высококвалифицированных преподавателей из других стран;

образовательную программу SAP (Student Abroad Programme);

стажировку в крупных компаниях Узбекистана;

мастер-классы и лекции ведущих специалистов;

стипендии и обучение за рубежом в международных кампусах;

туры и экскурсии по промышленным заводам и предприятиям;

центр инкубации стартап-проектов и многое другое.





Подробную информацию можно найти на официальных страницах.

Facebook: fb.com/amityuniversityuz

Instagram: @amity_university_uz

Telegram: t.me/AmityUniversityTashkent

Youtube: Amity University Tashkent

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