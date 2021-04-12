Venkon представил новый продукт «1С:Бухгалтерия для Узбекистана». Предприятия и организации теперь могут вести учет автоматизированно, не дублируя и не открывая сайты госорганов и другие системы.
«Миссия нашей компании заключается в том, чтобы помогать различным бизнесам становиться более эффективными. Очередным шагом в ее реализации стал выпуск нового поколения популярнейшей системы „1С:Бухгалтерия для Узбекистана“, который не просто сокращает работу бухгалтера, но и делает ее более комфортной», — отметил Аскар Исмаилов, руководитель компании Venkon.
Система имеет три ключевые особенности, которые выводят комфорт для пользователей на новый уровень.
Позволяет сократить работу бухгалтера в два раза
Все, что раньше приходилось оформлять в 1С, а затем дублировать в другие системы, теперь можно подписывать электронной цифровой подписью и отправлять из «1С:Бухгалтерии для Узбекистана». При этом отпала необходимость открывать другие системы и сайты госорганов.
В числе таких операций:
- счета-фактуры и другие первичные документы;
- платежи, зарплатные ведомости и банковские выписки;
- ведение электронной трудовой книжки и связанное с этим кадровое делопроизводство;
- формирование и сдача налоговой отчетности.
Дает возможность не зависеть от определенного рабочего места
При помощи онлайн-сервиса clobus.uz новой «1С:Бухгалтерией для Узбекистана» можно пользоваться через интернет, не устанавливая программу на компьютер. В комплексе с возможностями, указанными выше, это помогает бухгалтеру выполнять свою работу из любого места, не посещая офис. Вместе с тем руководитель может наблюдать в режиме онлайн за операциями и деятельностью бухгалтерии.
Дарит эстетическое удовольствие от работы
Новая система обладает визуально приятным и понятным интерфейсом, который пользователь может настроить самостоятельно, без привлечения программиста.
Приобрести «коробочную» версию «1С:Бухгалтерии» нового поколения в течение одного рабочего дня можно в компании Venkon и у ее партнеров. Можно пользоваться интернет-версией бесплатно в течение месяца на сайте Clobus.
На правах рекламы.