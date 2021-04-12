Venkon представил новый продукт «1С:Бухгалтерия для Узбекистана». Предприятия и организации теперь могут вести учет автоматизированно, не дублируя и не открывая сайты госорганов и другие системы.

«Миссия нашей компании заключается в том, чтобы помогать различным бизнесам становиться более эффективными. Очередным шагом в ее реализации стал выпуск нового поколения популярнейшей системы „1С:Бухгалтерия для Узбекистана“, который не просто сокращает работу бухгалтера, но и делает ее более комфортной», — отметил Аскар Исмаилов, руководитель компании Venkon.

Система имеет три ключевые особенности, которые выводят комфорт для пользователей на новый уровень.

Позволяет сократить работу бухгалтера в два раза

Все, что раньше приходилось оформлять в 1С, а затем дублировать в другие системы, теперь можно подписывать электронной цифровой подписью и отправлять из «1С:Бухгалтерии для Узбекистана». При этом отпала необходимость открывать другие системы и сайты госорганов.

В числе таких операций:

счета-фактуры и другие первичные документы;

платежи, зарплатные ведомости и банковские выписки;

ведение электронной трудовой книжки и связанное с этим кадровое делопроизводство;

формирование и сдача налоговой отчетности.

Дает возможность не зависеть от определенного рабочего места

При помощи онлайн-сервиса clobus.uz новой «1С:Бухгалтерией для Узбекистана» можно пользоваться через интернет, не устанавливая программу на компьютер. В комплексе с возможностями, указанными выше, это помогает бухгалтеру выполнять свою работу из любого места, не посещая офис. Вместе с тем руководитель может наблюдать в режиме онлайн за операциями и деятельностью бухгалтерии.

Дарит эстетическое удовольствие от работы

Новая система обладает визуально приятным и понятным интерфейсом, который пользователь может настроить самостоятельно, без привлечения программиста.

Приобрести «коробочную» версию «1С:Бухгалтерии» нового поколения в течение одного рабочего дня можно в компании Venkon и у ее партнеров. Можно пользоваться интернет-версией бесплатно в течение месяца на сайте Clobus.

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