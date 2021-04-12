С 5 по 7 апреля в национальной выставочной компании «Узэкспоцентр» в Ташкенте прошла международная промышленная выставка «Иннопром-2021». Организаторами мероприятия выступили Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана и Министерство промышленности и торговли России. Участниками выставки стали более чем 1,1 тысячи предприятий из 20 стран мира.

По итогам «Иннопром-2021» были достигнуты договоренности о реализации десятков проектов с привлечением миллиардов долларов инвестиций.





Одной из значимых стали итоги переговоров между директором Texnopark Сарваром Ахадовым и генеральным директором Kuka Russia Дмитрием Капишниковым, а также с руководителем направления по работе с ключевыми клиентами Вадимом Ипполитовым.

Принято взаимовыгодное решение расширять двустороннее сотрудничество, дающее широкие возможности компании Texnopark. Компания Kuka будет представлена на рынке Узбекистана, а в перспективе и всей Центральной Азии при участии ООО Texnopark. Будут приниматься заказы на разработку и поставку оборудования с применением промышленной робототехники от Kuka. Планируется организовать логистику и установку промышленных роботов. Кроме того, компании будут реализовывать образовательные программы. В частности, будет создана Ассоциация промышленной робототехники Kuka в Узбекистане.





Техническое и сервисное обслуживание промышленных роботов Kuka, установленных на производственных предприятиях Узбекистана, будет осуществляться в сервисном центре. Он будет располагаться на территории компании Texnopark.

В систему образования Узбекистана планируется внедрить направление по обучению промышленной робототехнике. Будут созданы роботизированные классы и лаборатории, организована подготовка квалифицированных специалистов по установке, программированию, управлению и обслуживанию промышленных роботов с целью удовлетворения потребностей рынка труда.

В ближайшее время партнеры ООО Texnopark и Kuka Russia начнут разработку «дорожной карты».

На заводах Texnopark используется более 25 роботов компании Kuka. Робототехника обеспечивает автоматизацию, повышает скорость и производительность, способствует достижению высокой эффективности производства.

Kuka Russia — компания по производству промышленных роботов. Она занимается поставкой промышленных роботов и средств автоматизации и программного обеспечения на производственные предприятия России и СНГ, устанавливает их и обеспечивает сервисное обслуживание. У компании солидная репутация. В настоящее время она достигает все больше успехов.

Компания Kuka Russia является филиалом немецкой компании Kuka AG, которая имеет более чем столетний опыт работы на рынке робототехники. Компания является одним из ведущих производителей промышленных роботов.





Поскольку в Узбекистане растет спрос на металлопродукцию для электротехнической отрасли, в рамках «Иннопром-2021» директор ООО TEXNOPARK Сарвар Ахадов провел деловые переговоры с генеральным директором ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Павлом Шиляевым. В ходе встречи были достигнуты соглашения о поставках новых видов металлопродукции для производств TEXNOPARK. Также были согласованы вопросы технического сотрудничества по обмену опытом и освоению металлопродукции, которая используется на мировом рынке в производстве электротехники.





В 2020 году Магнитогорский металлургический комбинат произвел и реализовал 10,8 млн тонн металлопродукции. Годовой оборот составил почти 6,4 млрд долларов США. Общая численность персонала предприятия на 2020 год составляет свыше 58 тысяч человек.

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