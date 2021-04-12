Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 12 апреля принял вновь назначенного посла России Олега Мальгинова, сообщила пресс-служба МИДа.

Принимая копии верительных грамот, министр поздравил посла с началом деятельности в Узбекистане.

В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы развития узбекско-российских отношений стратегического партнерства, а также вопросы взаимодействия в рамках международных организаций.

Рассмотрены график и повестка дня предстоящих мероприятий на высшем и высоком уровнях. На переговорах также состоялся обмен мнениями по региональным и международным вопросам.

Напомним, Олег Мальгинов на посту главы российской дипломатической миссии сменил Владимира Тюрденева, служившего послом в Ташкенте с 2009 года.