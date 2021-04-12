В Кыргызстане 11 апреля прошёл референдум по внесению изменений в конституцию. За поправки, по предварительным данным, проголосовали 79,3% избирателей, против — 13,6%, сообщил Центризбирком страны.

Явка избирателей составила 36,9%, при этом референдум считается состоявшимся при явке в 30%. Принятым считается, если за него проголосовали более 50%.

Окончательные результаты референдума будут подведены в ближайшие 10−15 дней.

На голосование были внесены поправки, предполагающие расширение и усиление полномочий президента. Согласно им, президент получает право законодательной инициативы, возглавляет исполнительную власть, а также возможность уволить Кабинет министров.

Конституция Кыргызстана была принята в 1993 году. С этого момента в неё вносились изменения 10 раз. В последний раз её изменяли в 2016 году, когда были усилены полномочия премьер-министра и парламента.