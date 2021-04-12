«КАМАЗ-ЛИЗИНГ Узбекистан» предлагает ходовые модели для бизнеса грузоперевозок. Они отличаются надежностью, комфортабельностью кабины, простотой технического обслуживания и доступностью запчастей.

Автосамосвал КамАЗ 6520−1771-PN на метане с заводской установкой ГБО значительно сэкономит расходы на топливо.

Автосамосвалы работают на метане, что помогает в два раза снизить затраты на топливо. Кроме того, мягкая работа двигателя увеличивает срок его службы до капитального ремонта в 1,5−2 раза и вдвое снижает расход масла. Заводская установка ГБО значительно сэкономит расходы и обеспечит гарантией от производителя.

Для тех, кому нужен современный тягач для дальних перевозок компания предлагает седельный тягач 5490 Neo. Это модель, в которой учтены все предпочтения водителей и владельцев автопарков: удлиненная колесная база, увеличенный запас топлива. Это лишь часть новшеств, которые получил магистральный тягач. С ним стоит ознакомиться подробнее.

Кабина оборудована по последнему слову техники: стереосистема, кондиционер и спальное место, что делает ее комфортной в долгой дороге.

Двигатель Daimler мощностью 401 л/с способен без особых проблем тянуть полуприцеп массой до 36 тысяч кг. Усиленная рессорная подвеска, дисковые тормоза всех колес и системы ABS и ASR помогут сохранить управление на плохих дорогах.

Условия лизинга:

предоплата — от 10% на модель КамАЗ 6520−1771-PN, от 25% — на тягач 5490 Neo;

срок — от 13 до 48 месяцев;

ставка платежа — от 16% годовых на остаток задолженности.

Стоит поторопиться сделать выгодную покупку и обеспечить бизнесу высокую производительность вместе с техникой КамАЗ.

Телефон: (+998) 55−501−60−60.

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