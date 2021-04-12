В Бишкеке (Кыргызстан) 9 апреля на чемпионате Азии и Океании по дзюдо прошёл финал командных соревнований. В нём приняла участие и сборная Узбекистана, сообщил Национальный олимпийский комитет.

Сначала дзюдоистам удалось одолеть представителей Туркменистана со счётом 4:0. А в полуфинале сборная уступила команде Южной Кореи (1:4). В схватке за бронзу спортсменам удалось обыграть хозяев чемпионата. В финале Южная Корея победила Казахстан со счётом 4:2.

Сборная Узбекистана заняла второе место в общекомандном зачёте в индивидуальном направлении, а по итогам командных соревнований стала третьей.