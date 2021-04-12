Равшан Сайфуддинович Ирматов избран первым заместителем председателя Национального олимпийского комитета Узбекистана, сообщила пресс-служба НОК. Его кандидатуру на эту должность предложил глава комитета Рустам Шаабдурахманов.

С февраля 2020 года Равшан Ирматов работал первым заместителем министра физической культуры и спорта. На прошлой неделе указом президента вместо Минспорта и Госкомтуризма было создано Министерство туризма и спорта.

«До настоящего времени мы шли к одной цели, несмотря на то, что работали в разных организациях. Я очень рад, что отныне мы будем работать вместе для реализации общих целей, во благо узбекского спорта», — заявил Равшан Ирматов.

Первый зампредседателя НОК сохранит должность первого вице-президента Ассоциации футбола Узбекистана, которую занимает с июня 2019 года.