Инвестиции в недвижимость являются одним из надежных вариантов вложения, сохранения и преумножения денежных средств. Вне зависимости от текущей конъюнктуры рынка и прочих социально-политических факторов и даже в условиях мировой пандемии недвижимость — это надежное вложение капитала.

Компания Dream City Development, основанная в 2018 году, за довольно короткий срок реализовала более 250 тысяч кв. м недвижимости. Она сумела стать надежным партнером для более 7 тысяч клиентов. Миссия компании Dream City Development — создавать объекты недвижимости, которые соответствуют высоким стандартам качества.





Для реализации смелых и амбициозных планов компания привлекает к сотрудничеству мировых специалистов. Наряду с местными экспертами в штате трудятся высококлассные представители сферы строительства, архитектуры и дизайна из Турции, России, Америки, Арабских Эмиратов, США и Великобритании. В рамках двусторонних партнерских отношений консалтинговую поддержку проектов оказывают известные компании Knight Frank и Cushman & Wakefield.





В списке проектов компании — строительство комфортных жилых комплексов Gardens Residence и Boulevard на территории МДЦ Tashkent City. Здесь же полным ходом идет строительство коммерческих объектов: шопинг-авеню и современный бизнес-центр Boulevard. В центре столице компанией реализуется масштабный проект набережной Seoul Mun, который обещает стать знаковым местом города.





Dream City Development предлагает большой выбор высококлассной коммерческой недвижимости. Разнообразие площади от 15 до 1000 кв. м поможет подобрать помещение под индивидуальные потребности. Более 200 вариантов современных продуманных решений для любого вида бизнеса являются высокодоходной инвестицией. Ведь рост капитализации проектов в течение года достигает 30%.

Недвижимость — это значительные гарантии сохранности капитала. Можно доверить их экспертам по высококлассной недвижимости Dream City Development. Профессионалы помогут определиться с выбором.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Офис продаж работает ежедневно без выходных с 9:00 до 19:00.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: dreamcity.uz

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