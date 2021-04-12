Премьер-министры Узбекистана и Казахстана Абдулла Арипов и Аскар Мамин 10 апреля заложили капсулу на месте строительства Международного центра торгово-экономического сотрудничества (МЦТЭС) «Центральная Азия» на узбекско-казахстанской границе. Центр будет возведён в районе пункта пропуска «Гишткуприк» («Жибек Жолы»). Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Узбекистана.

На состоявшихся переговорах стороны обсудили вопросы сотрудничества двух стран в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, транзитно-транспортной, туристической, космической сферах, промышленной кооперации, рационального использования и охраны трансграничных водных ресурсов, межрегионального и приграничного сотрудничества.

Пресс-служба премьер-министра Казахстана уточняет, что особое внимание было уделено вопросам реализации совместных проектов в автомобилестроении, переработки продукции агропромышленного комплекса (АПК), а также строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали «Туркестан-Шымкент-Ташкент».

По итогам переговоров главы правительств подписали план мероприятий по организации деятельности МЦТЭС «Центральная Азия», а также протокол о совместных действиях по развитию железнодорожного транспорта.

Фото: primeminister.kz.

Общая площадь МЦТЭС составит 400 га, пропускная способность — 35 тысяч человек и 5000 грузовых автомобилей в сутки в обоих направлениях. Центр призван стать крупной промышленной и торгово-логистической площадкой для реализации совместных инвестиционных проектов Узбекистана и Казахстана. Наиболее перспективными направлениями промышленной кооперации называются обрабатывающий сектор, АПК и легкая промышленность.

«Правительства Казахстана и Узбекистана работают над задачей по доведению уровня взаимной торговли до 10 млрд долларов. Стартующий сегодня проект будет служить достижению этой цели и способствовать дальнейшему укреплению всестороннего стратегического сотрудничества двух государств», — сказал Аскар Мамин.

Казахстанская сторона выразила заинтересованность в создании единой товаропроводящей системы между двумя странами путём открытия трёх оптово-распределительных центров в Сурхандарьинской и Ферганской областях Узбекистана с общим объемом инвестиций в 22,5 млн долларов и мощностью перевалки 67 тысяч тонн в год.