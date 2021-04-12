Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) назвали имена двух новых астронавтов. Одной из них станет Нура аль-Матруш, сообщил в Twitter премьер-министр этой страны Мухаммед бин Рашид Аль Мактум.

По данным ТАСС, Нура аль-Матруш и Мохаммед аль-Мулла были выбраны из 4000 кандидатов и скоро присоединятся к программе подготовки астронавтов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Аль-Матруш станет первой женщиной-астронавтом арабского мира.

На видео, опубликованном эмиратским Космическим центром Мухаммада бин Рашида, Нура аль-Матруш рассказывает, что всю жизнь «болела звёздами». Ей 27 лет, она инженер национальной нефтяной строительной компании и член американского общества инженеров-механиков.

Первый космонавт ОАЭ Хазза аль-Мансури отправился на МКС с космодрома Байконур в сентябре 2019 года.