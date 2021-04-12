В Мирабадском районе Ташкента 10 апреля в дорожно-транспортном происшествии погиб гражданин Азербайджана, сообщила пресс-служба ГУВД.

На улице Мехржон примерно в 16:40 столкнулись Lacetti и Malibu. Первым автомобилем управлял 65-летний гражданин Азербайджана Халик К., вторым — 28-летний Шохрух М.

По предварительной информации причиной столкновения стал манёвр разворота в неположенном месте, совершенный водителем Lacetti.

В результате ДТП пассажир Lacetti 63-летняя Нурония В., а также водители этих автомобилей получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы. Позднее Халик К. скончался от полученных травм.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного Кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека). Ведётся следствие.