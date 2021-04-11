Прокурор Термеза 5 апреля отменил постановление городского УКД ОВД об отказе в возбуждении уголовного дела по факту изнасилования 16-летней школьницы и направил дело на дополнительное расследование, сообщила прокуратура Сурхандарьинской области.

9 апреля сенатор Фарход Бокиев заявил, что в Термезе дважды была изнасилована девочка — в январе и феврале 2020 года. По его словам, городской ОВД отказал в возбуждении уголовного дела и 14 месяцев не принимал меры в отношении подозреваемого, у которого «друзья в управлении».

После вмешательства прокурора была назначена повторная комиссионная судебно-медицинская экспертиза, собранные материалы направлены в Республиканский научно-практический центр судмедэкспертизы при Министерстве здравоохранения.

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов добавил, что по итогам дополнительного расследования следственным отделом УКД ОВД Термеза 11 апреля возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 118 Уголовного кодекса (изнасилование лица, заведомо для виновного не достигшего 18 лет / наказывается лишением свободы от 10 до 15 лет). Дело заведено, чтобы «устранить противоречия и установить истину».

Следственный отдел при УВД Сурхандарьинской области ведёт следствие.