«Капиталбанк» предлагает выгодные вклады в национальной и иностранной валюте с разными условиями. Бонусом при открытии вклада станет карта MasterCard Standard — незаменимый помощник в путешествиях по Европе.
«Олтин куз»:
- валюта — сум;
- процентная ставка — до 17% годовых;
- минимальная сумма первоначального взноса — 500 тысяч сумов;
- срок вклада — 24 месяца;
- выплата процентов — ежемесячно;
- есть возможность пополнения/снятия.
«Капитал 25»:
- валюта — сум;
- процентная ставка — до 20% годовых;
- минимальная сумма первоначального взноса — 500 тысяч сумов;
- срок вклада — 25 месяцев;
- выплата процентов — ежегодно;
- есть возможность пополнения.
«Капитал 24»:
- валюта — доллар США;
- процентная ставка — 5% годовых;
- минимальная сумма первоначального взноса — 500 долларов;
- срок вклада — 24 месяца;
- выплата процентов — ежегодно;
- нет возможности пополнения/снятия.
«Люкс»:
- валюта — доллар США;
- процентная ставка — 4% годовых;
- минимальная сумма первоначального взноса — 500 долларов;
- срок вклада — 36 месяцев;
- выплата процентов — ежемесячно;
- есть возможность пополнения/снятия.
«Евро люкс»
- валюта — евро;
- процентная ставка — 3% годовых;
- минимальная сумма первоначального взноса — 100 евро;
- срок вклада — 36 месяцев;
- выплата процентов — ежемесячно;
- есть возможность пополнения/снятия.
Вклады можно открыть как в банке, так и онлайн посредством мобильного приложения Apelsin за пару минут. При открытии онлайн-вклада карту MasterCard можно получить в любом филиале «Капиталбанка». Акция действует до 30 апреля.
Узнать подробнее об условиях открытия депозита можно по телефону: (+998) 71−200−15−15 или на официальном сайте «Капиталбанка».
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外人
под каким только соусом не пытаются уже завлечь деньги населения в банки, забыли только самое важное для вкладчика!, — проценты с вкладов до сих пор все так и остаются значительно ниже инфляционных рисков!! О_о..