«Капиталбанк» предлагает выгодные вклады в национальной и иностранной валюте с разными условиями. Бонусом при открытии вклада станет карта MasterCard Standard — незаменимый помощник в путешествиях по Европе.

«Олтин куз»:

  • валюта — сум;
  • процентная ставка — до 17% годовых;
  • минимальная сумма первоначального взноса — 500 тысяч сумов;
  • срок вклада — 24 месяца;
  • выплата процентов — ежемесячно;
  • есть возможность пополнения/снятия.

«Капитал 25»:

  • валюта — сум;
  • процентная ставка — до 20% годовых;
  • минимальная сумма первоначального взноса — 500 тысяч сумов;
  • срок вклада — 25 месяцев;
  • выплата процентов — ежегодно;
  • есть возможность пополнения.

«Капитал 24»:

  • валюта — доллар США;
  • процентная ставка — 5% годовых;
  • минимальная сумма первоначального взноса — 500 долларов;
  • срок вклада — 24 месяца;
  • выплата процентов — ежегодно;
  • нет возможности пополнения/снятия.

«Люкс»:

  • валюта — доллар США;
  • процентная ставка — 4% годовых;
  • минимальная сумма первоначального взноса — 500 долларов;
  • срок вклада — 36 месяцев;
  • выплата процентов — ежемесячно;
  • есть возможность пополнения/снятия.

«Евро люкс»

  • валюта — евро;
  • процентная ставка — 3% годовых;
  • минимальная сумма первоначального взноса — 100 евро;
  • срок вклада — 36 месяцев;
  • выплата процентов — ежемесячно;
  • есть возможность пополнения/снятия.

Вклады можно открыть как в банке, так и онлайн посредством мобильного приложения Apelsin за пару минут. При открытии онлайн-вклада карту MasterCard можно получить в любом филиале «Капиталбанка». Акция действует до 30 апреля.

Узнать подробнее об условиях открытия депозита можно по телефону: (+998) 71−200−15−15 или на официальном сайте «Капиталбанка».

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