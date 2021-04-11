«Капиталбанк» предлагает выгодные вклады в национальной и иностранной валюте с разными условиями. Бонусом при открытии вклада станет карта MasterCard Standard — незаменимый помощник в путешествиях по Европе.

«Олтин куз»:

валюта — сум;

процентная ставка — до 17% годовых;

минимальная сумма первоначального взноса — 500 тысяч сумов;

срок вклада — 24 месяца;

выплата процентов — ежемесячно;

есть возможность пополнения/снятия.

«Капитал 25»:

валюта — сум;

процентная ставка — до 20% годовых;

минимальная сумма первоначального взноса — 500 тысяч сумов;

срок вклада — 25 месяцев;

выплата процентов — ежегодно;

есть возможность пополнения.

«Капитал 24»:

валюта — доллар США;

процентная ставка — 5% годовых;

минимальная сумма первоначального взноса — 500 долларов;

срок вклада — 24 месяца;

выплата процентов — ежегодно;

нет возможности пополнения/снятия.

«Люкс»:

валюта — доллар США;

процентная ставка — 4% годовых;

минимальная сумма первоначального взноса — 500 долларов;

срок вклада — 36 месяцев;

выплата процентов — ежемесячно;

есть возможность пополнения/снятия.

«Евро люкс»

валюта — евро;

процентная ставка — 3% годовых;

минимальная сумма первоначального взноса — 100 евро;

срок вклада — 36 месяцев;

выплата процентов — ежемесячно;

есть возможность пополнения/снятия.

Вклады можно открыть как в банке, так и онлайн посредством мобильного приложения Apelsin за пару минут. При открытии онлайн-вклада карту MasterCard можно получить в любом филиале «Капиталбанка». Акция действует до 30 апреля.

Узнать подробнее об условиях открытия депозита можно по телефону: (+998) 71−200−15−15 или на официальном сайте «Капиталбанка».

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