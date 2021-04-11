19-летняя жительница махалли «Каткалъа» Шаватского района Хорезмской области Мухлиса Кадамбоева 1 апреля примерно в 11:00 найдена повешенной в хлеву дома, где она проживала. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана. В ведомстве уточнили, что молодая женщина повесилась на деревянной балке с помощью шпагатной нити.

Согласно предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной её смерти стала механическая асфиксия в результате повешения.

Умершая была замужем за 20-летним М. Янгибоевым и проживала вместе с его семьёй.

В социальных сетях сообщается, что на самоубийство женщину подвигло избиение со стороны супруга, деверя (брат мужа) и свёкра. Причиной называется то, что Мухлиса Кадамбоева без спроса отправилась на день рождения тёти и взяла в долг у соседей 5000 сумов на дорогу.

В Генпрокуратуре «Газете.uz» заявили, что эту информацию проверят в ходе доследственной проверки.

В ведомстве со ссылкой на предварительные документы отмечают, что Мухлиса Кадамбоева и члены её семьи не жаловалась в правоохранительные органы или махаллинский комитет.

Дочь президента Узбекистана Саида Мирзиёева в своём канале в Telegram прокомментировала последние новости о насилии над женщинами, которые «превратились в хроники отчаяния».

«Бросилась под поезд с дочерьми, потому что не могла родить мальчика. Повесилась от побоев. Избили за пять тысяч сумов, которые посмела занять у соседей на дорогу. Надругательство над девушкой осталось безнаказанным — не нашла защиты от насильников. От таких новостей становится плохо. И это только те случаи, о которых стало известно. А сколько остаётся в тени?» — задалась вопросом она.

Она считает, что «безнаказанность — результат молчания».

«Я понимаю, как сложно и трудно женщинам вынести эту грязь на люди, рассказать всем о своей беде. Многие женщины рассматривают это как личный позор. И я приветствую тех, кто преодолел этот неуместный стыд и смело рассказал о насилии. Вы помогаете не только себе, вы помогаете тем, кто изо дня в день терпит и боится признаться даже самым близким, потому что люди в первую очередь осудят жертву», — заявила Саида Мирзиёева.

По её мнению, позор и осуждение должны быть направлены «против мучителей, против тех, кто покрывает преступников, пользуясь служебным положением, против телефонного права, против тех, кто насаждает превосходство одних людей над другими».

«Пять тысяч сумов может стоить жизнь молодой женщины. Цена чести молодой девушки — один телефонный звонок. Стоимость жизни детей и матери — одно осуждающее слово. Общество платит слишком дорогую цену за подлость и молчание. За убеждение, что женщина всегда „сама виновата“», — сказала она.

Саида Мирзиёева подчеркнула, что расследование насилия над женщинами и детьми необходимо поставить в приоритет, и «пусть под преступниками горит земля».