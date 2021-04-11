Максим Аверин — один из ведущих и популярных актеров России, успешный киноактер, ведущий телешоу на Первом канале, режиссер. 16 и 17 апреля актер выступит с моноспектаклем «Научи меня жить».

Фильмография артиста насчитывает более 60 фильмов и сериалов, среди которых известные зрителю «Глухарь» и «Склифосовский».

Моноспектакль «Научи меня жить» обещает расширить представление зрителей о возможностях и таланте этого замечательного артиста.





Это не творческая встреча, не концерт. Это именно моноспектакль, полноценное театральное действо, продуманная и искусно сложенная мозаика из музыки, поэзии и прозы, сопровождающаяся мастерской звуковой и световой партитурой.

Это спектакль, в котором актер остается один на один с публикой и открывает свою душу в диалоге.

Максим Аверин ведет за собой зрителя, находя в нем искреннего слушателя и собеседника, а положительная энергия, излучаемая актером, дарит вдохновение и мечту, проникая в самое сердце.

В программе прозвучат стихи и проза Д. Самойлова, А. Вертинского, Р. Рождественского, Е. Евтушенко и других, а также песни советских и российских композиторов.

Приобрести билеты можно на сайтах: ticketon.me, iticket.uz

Справки по телефону: (+998) 97−157−79−59.

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