Один из ведущих банков Узбекистана предлагает новую услугу для клиентов. Теперь вклад можно открыть в любой точке нашей страны. Нет необходимости понапрасну тратить время и ехать в филиалы банка. Вклад можно сделать онлайн с помощью мобильного приложения Xalq Mobile. Клиентам не придется заморачиваться с разными документами, все оформляется легко и без лишних хлопот.

Вклад открывается на 18 месяцев с годовой ставкой в 21%. Первоначальный взнос составляет 100 тысяч сумов. Вклад можно пополнять в любое время без ограничений с помощью пластиковых карт Xalq Bank либо другого банка.

В приложении Xalq Mobile во вкладке «Услуги» нужно выбрать «Вклады» и оформить новую услугу. После вносится первоначальная сумма с выбранной пластиковой карты.

Начисленные ежемесячные проценты можно снимать. Для этого нужно выбрать карту, куда будут переводиться деньги.

При досрочном закрытии вклада проценты пересчитываются в соответствии с условиями по вкладу, доход выплачивается с 10% годовых.

С Xalq Bank можно получать ежемесячный доход, не тратя на это время и силы.

Подробную информацию можно узнать по телефонам: 1106, (+998) 71 210 20 02.

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