Постановлением президента от 9 апреля Уткиржон Гайратович Кодиров назначен заместителем председателя Государственного таможенного комитета, сообщила пресс-служба ГТК.

Уткиржон Кодиров (1984 г. р.) — выпускник Университета мировой экономики и дипломатии, Высшей школы стратегического анализа и прогнозирования. В разные годы работал в Министерстве иностранных дел, Администрации президента, Институте стратегических и межрегиональных исследований при президенте, Министерстве инвестиций и внешней торговли.

До нынешнего назначения возглавлял Главное управление стратегического развития и координации международного сотрудничества Министерства сельского хозяйства.