Торгово-досуговый центр Seoul Mun возводится вдоль двух берегов канала Бурджар. На территории 40 тысяч кв. м создается особое городское пространство. Тут горожане найдут развлечения на любой вкус: брендовые магазины, рестораны и кафе, необходимые товары и услуги, более 10 тысяч кв. м благоустроенных аллей и зон отдыха у воды.

Предприниматели в Seoul Mun смогут найти коммерческую недвижимость под потребности своего бизнеса. Помещения обеспечат продуманное распределение трафика посетителей и большие возможности для развития своего дела в выгодной локации в центре города.





Проект Seoul Mun признан международным сообществом The Asia Pacific Property Awards «Лучшим проектом досуговой архитектуры 2020 года». Также он является обладателем награды CRE Awards-2020 «Концепция года». Набережная спроектирована с большим вниманием к комфорту посетителей и владельцев коммерческой недвижимости. Многоуровневый паркинг обеспечит 550 машиномест. Пять доступов на территорию, система эскалаторов, лифтов и лестниц позволят свободно передвигаться по территории.





Для владельцев бизнеса в Seoul Mun заранее продумали эффективное расположение на набережной в зависимости от категории коммерческой точки. Такое распределение сформировано мировыми экспертами по коммерческой недвижимости — компанией Knight Frank. Оно помогает генерировать и распределять необходимый трафик посетителей, который, по прогнозам специалистов, составит более 11 тысяч посетителей ежедневно.

В Seoul Mun представлено большое количество помещений от 15 до 1 тысячи кв. м, с высотой потолков от 3,5 до 6 м. Также для общепита и сети ритейла в проекте представлены варианты оснащения вытяжным оборудованием, учитывая потребности каждого помещения.

Подобрать недвижимость, предоставить подробную информацию о проекте и сделать выгодное предложение помогут сотрудники офиса продаж Dream City Development.

Seoul Mun — набережная больших возможностей в центре столицы.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Офис продаж работает ежедневно без выходных с 9:00 до 19:00.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: seoulmun.uz

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