Завершилось расследование инцидента с открытыми на ходу дверями в вагоне поезда метро, сообщила пресс-служба предприятия «Тошкент метрополитени». «Газета.uz» писала, что ситуация произошла накануне на перегоне между станциями «Пушкин» и «Буюк Ипак Йули».

По итогам расследования за ненадлежащее выполнение должностных обязанностей от занимаемых должностей освобождены машинист, электрик-слесарь и старший мастер электроподвижного состава.

Кроме того, на заместителя начальника электродепо по ремонту электроподвижного состава наложен штраф в размере 40% от заработной платы, следует из заявления администрации метро.