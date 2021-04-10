На должность заместителя министра сельского хозяйства Узбекистана — начальника Главного управления по развитию пищевой промышленности назначен Анвар Дамирович Асамов, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Минсельхоза.

Анвар Асамов (1976 г. р.) является выпускником Ташкентского государственного института востоковедения. В разные годы был заместителем руководителя Центра таможенной статистики и анализа Государственного таможенного комитета, главным консультантом Исполнительного аппарата президента, первым заместителем председателя ГТК.

С 2020 года занимал должность заместителя министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана.