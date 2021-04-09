Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании 8 апреля обсудил меры финансовой поддержки предпринимателей, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Глава государства сообщил, что несмотря на создаваемые условия для развития предпринимательства, работа некоторых руководителей регионов и секторов в этом направлении остаётся неудовлетворительной.

«Руководители секторов районов, городов, областей, вы не понимаете политику. Не анализируете, как достичь результата в этих тяжёлых условиях пандемии, какие у нас приоритетные цели, почему люди недовольны нами. Сегодня я увольняю руководителей первого звена. Если по итогам квартала ситуация не изменится, при необходимости уволю первых руководителей областей. Потому что вы не понимаете, что мы живём в исторически тяжелые годы. От нас многое зависит», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

По его словам, если руководители не поддержат предпринимателей, не будут создавать им условия, не увеличат их ряды, в городах и районах не будет пополняться местный бюджет, не будет рабочих мест.

«На каком языке вам ещё объяснить? Говорим о ВВП, стабильном росте… Если во многих сферах не будет коррупции, взяточничества, руководители банков и налоговики не будут бессовестными, наша работа пойдёт лучше. Будет лучше, но во многих местах вы являетесь препятствием. Хокимы областей не требовательны», — отметил президент.

Шавкат Мирзиёев освободил от должности первого заместителя хокима Кашкадарьи Уткира Бутаева, начальника налогового управления Азамата Бозорова, главу Кашкадарьинского территориального управления ЦБ Ф. Ражабова, первого замхокима Навоийской области Одила Хасанова, главу Навоийского управления ЦБ Исломбека Саидова и первого замглавы налогового управления Мухаммадиева.

«Чтобы нигде они больше не работали. Столько давали им зарплату, сколько мы старались… Пусть они знают, что являются предателями политики», — заявил он.

Хоким Кашкадарьинской области Зойир Мирзаев, прокурор области Эркабай Таджиев и глава УВД Шухрат Сотволдиев, а также хоким Навоийской области Кабул Турсунов и прокурор области Бахтиёр Ахмедов получили выговор.

«Это руководители, которые оторвались от земли», — добавил президент.

Должности покинут также первые заместители хокимов Улугнорского, Узунского, Язъяванского, Дехканабадского районов, а также начальники ГНИ Андижанского, Алтынкульского, Алатского, Каракульского, Акалтынского, Чиланзарского, Муйнакского районов, Хивы и Чирчика.

«Уволенные должны сдать зарплату государству за весь период работы. Нужно показать их фотографии по телевизору как предателей. Народ должен знать, кто они. Что они против политики», — заявил глава государства.

Президент также подверг критике работу Центрального банка и его территориальных подразделений, а также банков. Первый заместитель главы ЦБ Батыр Зохидов получил выговор.

«Если в течение двух месяцев не изменит метод работы, не спустится в махаллю и не будет работать, проявлять инициативу, тоже освобожу от должности», — отметил он.

Хокимы районов, городов, областей в течение недели должны написать гарантийное письмо об организации работы с предпринимателями в разрезе районов и городов на основе точных расчётов.