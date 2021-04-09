Четырнадцатое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса состоится 23 апреля, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

На заседании, которое пройдет в форме видеоконференцсвязи, планируется рассмотреть законы:

«О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Узбекистан»;

«О лицензировании, разрешительных и уведомительных процедурах»;

«О пространственных данных»;

«Об издательской деятельности»;

«О психиатрической помощи»;

«О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан»;

«О ратификации Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, учреждающего партнерство между Республикой Узбекистан, с одной стороны, и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, с другой стороны (Ташкент, 31 октября 2019 года)».

Кроме того, Сенат заслушает отчеты о работе в 2020 году Счетной палаты, органов прокуратуры и Центрального банка.

Планируется обсудить вопрос о направлении в Кабинет министров парламентского запроса о состоянии обеспечения работой выпускников вузов.