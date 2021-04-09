Четырнадцатое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса состоится 23 апреля, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.
На заседании, которое пройдет в форме видеоконференцсвязи, планируется рассмотреть законы:
- «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Узбекистан»;
- «О лицензировании, разрешительных и уведомительных процедурах»;
- «О пространственных данных»;
- «Об издательской деятельности»;
- «О психиатрической помощи»;
- «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан»;
- «О ратификации Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, учреждающего партнерство между Республикой Узбекистан, с одной стороны, и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, с другой стороны (Ташкент, 31 октября 2019 года)».
Кроме того, Сенат заслушает отчеты о работе в 2020 году Счетной палаты, органов прокуратуры и Центрального банка.
Планируется обсудить вопрос о направлении в Кабинет министров парламентского запроса о состоянии обеспечения работой выпускников вузов.