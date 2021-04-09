На следующую неделю намечен онлайн-саммит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и премьер-министра Пакистана Имрана Хана. Об этом на брифинге в пятницу журналистам сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.

«Узбекистан и Пакистан связывают общая история и религия, схожая культура. В последние годы узы дружбы между нашими народами укрепляется. Несмотря на пандемию, активно продолжаются контакты и обмены на разных уровнях», — отметил Шерзод Асадов.

В ходе предстоящих переговоров будут обсуждены вопросы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами, в том числе создания эффективной транспортно-коммуникационной инфраструктуры, которые свяжут Центральную и Южную Азию, отметил он.

По итогам 2020 года товарооборот между двумя государствами превысил 123 млн долларов. Узбекистан заинтересован в наращивании торгово-экономического и транспортно-логистического сотрудничества с Пакистаном, подчеркнул пресс-секретарь.